美國進口禁令未明！傳Top Glove延遲來港上市計劃

外媒報道，已遞交上市申請的馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove，正等待美國當局在短期內公布會否取消禁止公司產品進口指令，潛在投資者對此有憂慮，公司已延遲其集資最多10億美元(約78億港元)的新股發行計劃。

Top Glove為全球最大的橡膠手套公司，已經在吉隆坡和新加坡上市，早前有傳其計劃第二季來香港掛牌。該公司在4月下旬公布最新的集資計劃，發行股份規模將削一半至7.935億股。

據初步招股文件，Top Glove於2020財年將產品銷往195個國家約1,600名客戶，涵蓋北美洲、拉丁美洲、歐洲、非洲、亞洲、中東及大洋洲。

新冠肺炎疫情肆虐，去年初手套需求激增及客戶支付溢價作未來交付。截止2020年8月底止年度，手套產品的銷量按年增加16.94%至621億隻，而每隻手套平均售價按年上漲27.1%，帶動收入及毛利分別按年增長50.7%及2.22倍；毛利率達39.4%，按年大增21個百分點。與此同時，原材料產品成本亦大幅上漲。2020財年的丁腈乳膠、天然橡膠乳膠及乙烯基手套的平均售價分別按年上升28.7%、26.4%及50.2%。