卡夫亨氏逾20年再投資英國　斥15.5億建廠生產蕃茄醬

外媒報道，「股神」巴菲特愛股之一的卡夫亨氏(Kraft Heinz)將會在未來4年，斥資1.99億美元(約15.5億港元)投資英國食品製造工廠，用作製造蕃茄醬、蛋黃醬及沙律醬等英國人最愛的醬料。是卡夫亨氏20多年來在美國以外，最大的生產基地擴張項目。

卡夫亨氏表示，上述項目是自英國脫歐以來，對英國製造業的最大投資之一。亨氏醬汁最後一次在英國生產已追溯至1999年。英國投資大臣Gerry Grimstone在一份聲明中表示，卡夫亨氏的投資是一家美國大公司對英國經濟投出的信任票，將可推動當地就業和經濟增長。除了醬料外，預期新廠房將會生產湯、意大利粉及烤豆等食品，為當地創造50個新的全職工作職位。

受到新冠肺炎疫情影響，全球多種商品出現短缺，蕃茄醬包是其中之一。卡夫亨氏曾4月表示，過去一年公司持續提高約1/4產量，至每年120億包，但仍無法追上蕃茄醬包的訂單。據報，自2020年初以來，蕃茄醬包的價格上漲了13%。在供不應求情況下，餐廳經理一直尋找更多的供應及可能的替代品。