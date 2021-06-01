【產經直播】港股6月勢展升浪？

港股周二(1日)反覆做好，最終升316點，收報29,468點；恒指6月開局靚，全月有否條件展升浪？

中資金融股偏軟，內地自6月15日起，將金融機構外匯存款準備金率由5%上調至7%，實際行動加上人行旗下《金融時報》「出口術」，人民幣短期升勢是否「行人止步」？又會否拖累內銀及內險股走勢？

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