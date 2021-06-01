【產經直播】港股6月勢展升浪？
2021年06月01日 16:16
東網電視更多新聞短片
港股周二(1日)反覆做好，最終升316點，收報29,468點；恒指6月開局靚，全月有否條件展升浪？
恒生科技指數升超過2%，美團(03690)績後持續有資金追捧，即市最多再彈超過7%，雖然包括社區團購在內新業務蝕逾80億人民幣，但管理層預期可為公司帶來大量新用戶，現價仲追得過？另外，早前較為落後的科網股阿里巴巴(09988)及快手(01024)分別亦升超過3%及9%，股份有望追落後？
中資金融股偏軟，內地自6月15日起，將金融機構外匯存款準備金率由5%上調至7%，實際行動加上人行旗下《金融時報》「出口術」，人民幣短期升勢是否「行人止步」？又會否拖累內銀及內險股走勢？
市監局就校外培訓機構監管升級，對多家出現價格欺詐以及虛假宣傳違反行為的機構罰款，不過相關教育股普遍做好，新東方(09901)及思考樂教育(01769)低開高走，當中思考樂即市曾升逾15%，消息點樣解讀？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道