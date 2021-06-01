道期升145點 油價飆近3%
2021年06月01日 16:22
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美匯指數報89.75；港匯見7.7593；離岸人民幣(CNH)報6.3735；美元兌日圓報109.56；歐元企1.2233，英鎊處1.4217。金價報1,912美元。油價急升近3%，布油報70.85美元，紐油報68.28美元。道指期貨升145點。
●市後關注點
21:45 美國5月製造業採購經理指數(PMI)
22:00 美國4月建築開支；美國5月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●港股踏入「六絕月」反覆向上，恒生指數收報29,468點，升316點或1.08%。國企指數收報10,990點，升101點或0.93%；科技指數跑贏大市，收報8,305點，升201點或2.48%，主板成交1,569億港元。大型科網股領漲，美團一個月來首次重上300元大關，收報313元，再升6.4%。阿里巴巴升3.41%；騰訊升1.45%。https://bit.ly/3uIE7rb
-恒地：增持美麗華是長遠目標，積極思考鼓勵市民打針方法。
-首隻滬港互掛ETF上市，港交所：致力研究推動ETF通相關工作。
●滬綜指收升9點，嬰孩概念股續有炒作。https://bit.ly/3wPT9Nh
-外資頻掃A股，今年迄今淨買入金額逼近去年全年水平。
●德國通脹率升至2018年以來新高，超預期。
●傳意大利有條件批准Vodafone使用華為5G設備。
●澳洲央行維持利率不變，7月會議考慮進一步量寬。
-澳洲5月樓價按月升2.2%，悉尼3個月飆9.3%創近33年高。
●英鎊升至3年高位，兌港元見11.05。
●南韓5月出口按年增45.6%，錄1988年以來最大升幅。
●DHL Express成立新航空公司，加強歐洲空運網絡。
●騰訊在日本設首間可再生能源數據中心。
●受累疫情爆發，台灣5月樓市交易量按月跌23.4%。
●中國經濟：
-財新5月中國製造業PMI報52，通脹仍是重中之重。
-內地5月百城二手房價按月升0.5%。
●滙豐推iBond貸款優惠，認購5手利息14.8元。
●5月公居屋第二市場暫錄105宗成交，按月減少約16%。