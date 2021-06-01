道期升145點　油價飆近3%

2021年06月01日 16:22
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報89.75；港匯見7.7593；離岸人民幣(CNH)報6.3735；美元兌日圓報109.56；歐元企1.2233，英鎊處1.4217。金價報1,912美元。油價急升近3%，布油報70.85美元，紐油報68.28美元。道指期貨升145點。
    ●市後關注點
    21:45 美國5月製造業採購經理指數(PMI)
    22:00 美國4月建築開支；美國5月ISM製造業採購經理指數(PMI)
    ●港股踏入「六絕月」反覆向上，恒生指數收報29,468點，升316點或1.08%。國企指數收報10,990點，升101點或0.93%；科技指數跑贏大市，收報8,305點，升201點或2.48%，主板成交1,569億港元。大型科網股領漲，美團一個月來首次重上300元大關，收報313元，再升6.4%。阿里巴巴升3.41%；騰訊升1.45%。https://bit.ly/3uIE7rb
    -恒地：增持美麗華是長遠目標，積極思考鼓勵市民打針方法。
    -首隻滬港互掛ETF上市，港交所：致力研究推動ETF通相關工作。
    ●滬綜指收升9點，嬰孩概念股續有炒作。https://bit.ly/3wPT9Nh
    -外資頻掃A股，今年迄今淨買入金額逼近去年全年水平。
    ●德國通脹率升至2018年以來新高，超預期。
    ●傳意大利有條件批准Vodafone使用華為5G設備。
    ●澳洲央行維持利率不變，7月會議考慮進一步量寬。
    -澳洲5月樓價按月升2.2%，悉尼3個月飆9.3%創近33年高。
    ●英鎊升至3年高位，兌港元見11.05。
    ●南韓5月出口按年增45.6%，錄1988年以來最大升幅。
    ●DHL Express成立新航空公司，加強歐洲空運網絡。
    ●騰訊在日本設首間可再生能源數據中心。
    ●受累疫情爆發，台灣5月樓市交易量按月跌23.4%。
    ●中國經濟：
    -財新5月中國製造業PMI報52，通脹仍是重中之重。
    -內地5月百城二手房價按月升0.5%。　
    ●滙豐推iBond貸款優惠，認購5手利息14.8元。
    ●5月公居屋第二市場暫錄105宗成交，按月減少約16%。