黎智英壹傳媒股份遭凍結 國安處確認不得行使投票權
2021年06月01日 16:54
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壹傳媒(00282)發公告指收到國家安全處的信函，確認大股東黎智英不得直接或間接行使其所持公司任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。
保安局局長於5月14日運用《港區國安法》第43條，凍結包括黎智英持有的71.26%壹傳媒股份。該股於5月17日開市前停牌，上周四(5月27日)復牌後股價大幅波動，當日開市前競價交易時段一度見到飆逾29倍至5.6港元的競價盤，惟最終未有成交；開市價升逾141%，報0.45元；即市最高曾飆330%至0.8元；復牌當日收報0.28元升50%，大上大落如坐過山車！周二(6月1日)收市其股價已回落至0.212元，較復牌當日高位大幅回落73%，高追者自招損失，欲哭無淚！
對於黎智英所持壹傳媒股份遭凍結且不得行使投票權，香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，在技術層面上看，如果有股東提出決議案，在大股東不得投票的情況下，日後任何決議可能極富爭議性，無可避免為公司增添更多不明朗因素，加上其股份街貨呈高度集中，股價更易被舞高弄低。
他重申，壹傳媒往後能成功集資的機會很微，公司營運的可持續性令人憂慮，警告投資者勿沾手。