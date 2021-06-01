首5個月50大指標甲廈交投飆升1.6倍

隨着工商舖去年底撤辣，加上疫情回穩，寫字樓交投逐漸回穩。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年首5個月五十大指標甲級商廈合共錄得78宗買賣，按年飆升約1.6倍，並貼近2019年同期的79宗。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，受到工商舖撤辣及疫情回穩帶動，部分新晉投資者入市購入寫字樓，帶動交投回穩，總計今年首5個月，交投水平亦去年重返2019年社會不穩前的水平，顯示市場正穩步復甦。不過，2018年同期，即中美貿易戰剛爆發時首5個月錄116宗，而2017年商廈大牛市同期有167宗，即最新成交量仍屬偏低水平。

他對今年的商廈交投感樂觀，但短期內或有機會受壓，因為銅鑼灣加路連山道地王早前以高價批出，市場亦憧憬中環新海濱地王賣地價或有驚喜，部分業主因而採取觀望態度，不急於大幅減價求售，令到短期商廈交投或會回落。該行資料研究部及美聯商業數據顯示，今年首5個月五十大甲廈錄得的買賣交投面積約32.7萬呎，按年亦上升逾1.3倍。

至於單計5月份，五十大甲廈共錄得15宗買賣，涉及面積約4.5萬平方呎，較4月份的27宗及11.4萬呎明顯回落。上月的成交集中於港島及九龍區，期內各錄得6宗及8宗買賣，包括中環指標甲廈皇后大道中九號連錄2宗買賣，為該廈近32個月首錄成交。而另一指標項目金鐘力寶中心上月也錄得兩宗成交個案。此外，上月共有37座大廈錄零成交，較4月份的35座略為回升，錄得零成交的包括金鐘遠東金融中心、中環中環中心及金鐘美國銀行中心等。