香港交易所慈善基金夥伴計劃接受申請　為期一個月

港交所首席傳訊總監高凱莉(左六)及香港公益金執行委員會副主席莫偉龍(右六)出席敲鑼儀式，為香港交易所慈善夥伴計劃2021掀起序幕。十家香港公益金會員機構亦同場見證。

港交所主席史美倫表示，香港交易所慈善夥伴計劃在去年共為超過4萬名有需要人士提供支援，很高興今年將會繼續撥款2,000萬元支持多個社區項目，藉此為社會帶來富有意義的正面影響。除了這個與香港公益金合作的計劃外，該公司亦透過慈善基金投入不同的慈善活動，實踐該所回饋社區及市場的長期承諾。

香港交易所慈善夥伴計劃於2020年首次推出，由香港公益金負責管理，資助支援社區發展、滿足社會需要的長期項目，為香港的長期可持續發展作出貢獻。計劃去年資助了10個項目，包括教育學生財務知識、為長者提供日間護理服務的項目等，合共為逾4萬名有需要人士提供支援。