金管局提供2天員工接種疫苗假期　全力配合消費券計劃

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，儘管最近新冠肺炎確診個案大幅減少，經濟活動亦逐步回復，惟切勿因此而自滿或鬆懈。他指，現時最重要的是推動市民接種疫苗，倘若香港疫苗接種率繼續落後其他主要國際金融中心，當其他主要金融中心因已達到群體免疫而能自由出入境，香港卻未能做到，香港作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影響。

他稱，其他地區都將疫苗接種計劃定為推動經濟復甦策略的基石之一。在多個央行組織會議上，討論經濟復甦，以至何時最終撤回特殊政策措施，焦點已由感染控制轉移至接種疫苗的進度。

他表示，在疫情極為嚴峻期間，仍預期銀行業會繼續提供必要服務，儘管營運時間與規模有所縮減，惟各銀行分行仍需提供日常零售銀行服務，因此確實有必要在銀行前線建立強而有力的免疫屏障。

對此，金管局已推出措施便利和鼓勵同事接種疫苗，包括讓同事有兩天額外假期，並與銀行業合作鼓勵銀行員工，尤其是面向公眾或客戶或執行關鍵支援功能的員工接種疫苗。

另外，金管局正全力配合政府消費券計劃，與有關的支付系統加緊籌備，力求計劃如期順利推出，協助振興本地消費。