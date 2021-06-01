新一批iBond反應熱烈　估估自己中幾手...

該行執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今次反應暫較去年熱烈，除了去年認購iBond的客戶外，今年亦見很多新客戶特意開戶認購，目前最大額為認購20手，而客戶主要是透過網上渠道申請，佔比達99%。許氏指，由於iBond以公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，及去年50萬人申購作推算，建議客戶認購4手至5手。另外，認購iBond的投資者以收息為主，使用孖展認購需要支付利息，故很少客戶會採用孖展認購。

新一批iBond將於6月11日截止認購、24日在聯交所上市，每手入場費1萬港元。

●渣打銀行

渣打銀行表示，認購申請反應熱烈，首日認購宗數及金額與上批的首日比較，均錄得超過一倍升幅。

●中信銀行(國際)

中信銀行(國際)表示，iBond推出首日該行接獲之認購金額及人數與上一批iBond的情況相若，客戶認購反應踴躍。最高認購金額暫為85萬元，平均認購金額約為10萬元。

●滙豐銀行

滙豐銀行發言人表示，iBond開售首日反應熱烈，相對於去年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，申請認購iBond貸款的客戶人數亦高於去年。大部分申請均由數碼渠道進行，其中透過流動理財的認購佔多數。

●大新銀行

●富途證券

富途證券截至下午5時，共接獲超過3,700名客戶認購iBond，總認購金額逾2億港元。另外，該行由6月1日起，全新開戶的投資者，可獲贈一股蘋果公司(Apple Inc.)股票的迎新優惠，市值約125美元(約975港元)。值得留意的是，根據香港證監會規定，新客戶在香港持牌機構開立的帳戶，首筆存款須至少1萬元。