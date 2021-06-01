渴求海量資源？太平洋地區出口由中國壟斷

外媒報道，2019年太平洋區域出口的漁產、木材及礦產總噸數中，逾半流入中國。專家以「規模駭人」來形容價值達33億美元的對中相關交易，警告將對區域持續發展帶來挑戰。

報道指，中國利用軟實力抗衡美澳於太平洋地區的影響力，透過深化及區域各國政府的關聯，獲取大量資源，由該地區取得的資源數量超越另外10國的總和。

數據顯示，2019年中國由該地區進口480萬噸木材、480萬噸礦產及7.2萬噸漁獲。排名第2的日本，則入口410萬噸礦產(以石油為主)、37萬噸木材及2.4萬噸漁獲。澳洲進口60萬噸礦產、5,000噸木材以及200噸漁獲。

澳洲智庫Lowy Institute研究員Shane Macleod指，中國是對太平洋資源具支配力的優勢客戶，其指中國具有這樣的胃納量，且地理上接近，具供應線較短的好處。

文章續指，以重量計算，所羅門群島逾90%的採掘資源流入中國，而巴紐與索國的木材出口，中國佔逾90%。除直接進口，American Enterprise Institute的數據顯示，中資企業於過去20年投資太平洋採礦達20億美元，包括具爭議性的巴紐拉姆鎳礦及佛里達河流域礦場的開採。中國政府也投資數十億美元在當地，包括數千萬美元興建工業與海洋區。