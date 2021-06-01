元朗朗庭園劈價近1成沽　帳面獲利逾3倍　

二手交投氣氛持續升溫，帶動東涌樓價回暖，有東堤灣畔業主放盤超過一年，叫價由最初約700萬元一直跟隨市況上調，終以約820萬元易手，持貨近14年賺約3.2倍。另元朗朗庭園有業主雖劈價約9.5%至670萬元沽售，但帳面獲利仍逾3倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富澤花園富邦閣高層E室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，獲外區租客以約1,073萬元入市自用，呎價約16,636元。原業主於2003年8月以約180萬元購入，現轉手帳面獲利約893萬元，物業升值約5倍。

●西半山衞城閣高層B室，實用面積約259方呎，一房間隔，獲投資客以約668萬元承接，呎價約25,792元。原業主於2016年以約475萬元買入，持貨約5年帳面獲利約193萬元或41%。

●鰂魚涌康景花園A座高層4室，實用面積約841方呎，三房連套房間隔，議價後以約1,280萬元獲外區用家承接，呎價約15,220元。原業主於2016年12月以約1,040萬元購入，現轉手帳面獲利約240萬元或約23%。

●香港仔中心S座極高層3室，實用面積約723方呎，三房間隔，原開價約1,380萬元放盤3個月後，累減約130萬元或約9.4%，以約1,250萬元易手，呎價約17,289元。原業主於1997年7月以約555萬元購入，持貨24年現帳面獲利約695萬元或約1.3倍。

●香港仔居屋嘉隆苑C座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，在已補價自由市場放盤不足三天速獲同區分支家庭客以約620萬元承接，呎價約15,461元。原業主於2010年10月以約220萬元購入，期內升值約1.8倍。

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九龍區

●將軍澳MONTEREY第5座高層B室，實用面積約280方呎，屬開放式間隔，開價約688萬元放盤，後降價約60萬或約8.7%，終獲上車客以約628萬元承接，呎價約22,429元。原業主於2018年3月以約597.5萬元購入，現轉手帳面僅獲利約30.5萬元或約5%。

●將軍澳峻瀅二期2座高層E室，實用面積約509方呎，兩房間隔，業主開價約800萬元放售，議價後減價約40萬元或約5%，終以約760萬元沽出，呎價約14,931元。原業主於2015年6月以約536萬元一手購入，持貨約6年，單位升值約42%。

●將軍澳東港城8座高層H室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，議價後以約965萬元成交，呎價約15,490元。原業主於2007年8月以約269萬元購入，持貨近14年現轉手帳面獲利約696萬元離場，單位期內升值約2.6倍。

●奧運站帝峯‧皇殿6座中層A室，實用面積約531方呎，兩房間隔，以約1,380萬元沽，呎價約25,989元。原業主於2010年7月以約710萬元購入，持貨近11年帳面獲利約670萬元，單位期內升值約94%。

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新界區

●東涌東堤灣畔6座高層E室，實用面積約531方呎，兩房間隔，業主放盤超過一年，叫價由最初約700萬元一直跟隨市況上調，終以約820萬元沽出，呎價約15,443元。原業主於2007年以約195萬元買入，持貨近14年帳面獲利約625萬元或約3.2倍。

●元朗朗庭園5座低層C室，實用面積約583方呎，三房連套房間隔，單位叫價約740萬元放售，其後減價約70萬元或約9.5%，最後以約670萬元易手，呎價約11,492元。原業主於2006年10月以約160萬元購入，持貨約15年現轉手帳面獲利約510萬元或約3.2倍。

●上水維也納花園2座中層C室，實用面積約732方呎，三房間隔，以約720萬元獲承接，呎價約9,836元。原業主於2016年以約480萬元購入，持貨5年現帳面獲利約240萬元，單位升值約50%。

●馬鞍山新港城J座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以約678萬元易手，呎價約18,678元。原業主於2014年以約390萬元購入，持貨7年帳面獲利約288萬元或約74%。

●荃灣麗城花園2期8座高層G室，實用面積約572方呎，三房間隔，叫價約755萬元放售，議價後累減至約738萬元成交，呎價約12,902元。原業主於1995年11月以約220萬元買入，持貨近26年現帳面獲利約518萬元或約2.4倍。

●沙田第一城47座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以約574萬元易手，呎價約20,211元。原業主於2014年以約342萬元購入，持貨7年現帳面獲利約232萬元，單位期內升值約67.8%。

●大圍名城3期盛世2座高層SA室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，以約1,280萬元易手，呎價約18,605元。原業主於2012年以約728萬元購入，持貨9年現沽售單位帳面獲利約552萬元，單位升值約75.8%。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層H室，實用面積約552方呎，三房間隔，以約599萬元易手，呎價約10,851元。原業主於2016年10月以約390萬元買入，現轉手帳面獲利約209萬元，單位期內升值約54%。

●青衣藍澄灣2座低層E室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，單位放盤約1年半，原叫價880萬元，議價後減價35萬或約4%，至近日獲同區換樓客以約845萬元承接，呎價約12,246元。原業主於2016年6月以約565萬元購入，持貨約5年現轉手帳面獲利約280萬元或約50%。

●屯門置樂花園2座低層A室，實用面積約449方呎，兩房間隔，業主早前於已補價自由市場叫價約470萬元放售，議價後以約458萬元成交，呎價約10,200元。資料顯示，原業主於2015年以約329萬元購入上址。