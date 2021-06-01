新界大型鐵路上蓋項目　接獲逾1.6萬個登記

一手市道暢旺，新界東區大型鐵路上蓋項目落實本周六(6月5日)正式開售，發展商暫已接獲超過1.6萬個入票登記，超額認購逾47倍，市場反應相當踴躍。同時，部分市區全新項目亦籌備登場，本月率先啟動軟銷。

●大圍站柏傲莊III周六開售首2張價單 共涉331伙

項目將於本周四(6月3日)下午3時截止登記，周五(6月4日)進行抽籤，周六(6月5日)於荃灣愉景新城展開首輪銷售，盡推價單1及2號中的331個單位。

配合抽籤及銷售活動，展銷廳及示範單位由本周五開始至周六暫停開放予公眾參觀。

市場消息透露，截至今日（6月1日）下午7時，項目暫已累收逾1.6萬個認購登記，成為2021年新盤票王。

該公司營業及市務總監黃浩賢表示，因應市場反應，是次加推價單2號應市，加推單位定價參考單位樓層及坐向景觀等因素。暫錄收票中，4成屬新客，6成屬已購買柏傲莊1、2期或入票之向隅客，有意添食購入多於1個單位。

●21 BORRETT ROAD分層戶逾2.31億元售出

豪宅交投保持暢旺。長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD再錄交投。據一手銷售資訊網資料，該盤15樓1號單位，連雙車位以逾2.31億元獲承接，單位實用面積2,945方呎，呎價78,594元。

●西南九龍匯璽III千呎大戶逾2928萬元獲承接

鐵路上蓋項目承接力強勁。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，今日（6月1日）售出第6座15樓B單位，實用面積1,047方呎，成交價2,928.48萬元，呎價27,970元。

●啟德THE HENLEY I一房戶成交價逾千萬元

一手細單位獲買家追捧。恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY I，今日（6月1日）售出2座28樓H單位，實用面積379方呎，間隔一房設計，售價1,001.33萬元，呎價26,420元。

同系負責銷售的屯門帝御‧嵐天，單日亦連沽兩伙，其中7座9樓單位05，實用面積324方呎，成交價557.76萬元，呎價17,215元。整個帝御系列第1至3期至今累售1,577伙，套現逾76.17億元。

●紅磡曼翹料7月開售 單位面積186方呎起

市區新盤陸續登場。桂洪集團董事凌俊偉表示，旗下紅磡馬頭圍道68號新盤已命名為曼翹，屬集團超過10年以來首個在在香港推售項目，提供130個單位，標準單位間隔由開放式至一房戶，實用面積約186至約250方呎，亦設5伙特色戶。

集團董事莫潔雯指出，樓盤部署最快6月發布樓書，預計7月初開價及開售。公司目前於市區仍有2、3個重建項目正在發展，分布港島及九龍區，均屬單幢式物業，主力提供中小型單位。