銀行出招助「谷針」　建行亞洲送12.8萬元信用卡免找數簽帳額

金管局向《東網》表示，周二(1日)去信銀行，要求他們積極鼓勵與客戶經常有面對面接觸和履行重要職能的員工盡快接種疫苗。然而，「信中清楚表明金管局只要求銀行提交相關部門或職能的名稱和所屬員工數目，並沒有、也不會要求銀行提交相關員工名單」。

這封信十分「見效」，陸續有本地銀行公布有關員工接種疫苗措施，包括兩日疫苗假期，甚至舉行抽獎、送出免找數簽帳額。

建行(亞洲)宣布，將推出幸運大抽獎，向已接種病疫苗的客戶，送出信用卡免找數簽帳額，客戶可於2021年6月下旬起登記，得獎名額超過500個，頭獎幸運兒可獲12.8萬港元信用卡免找數簽帳額。若客戶已完成接種兩劑新冠疫苗，可獲加倍抽獎機會。

滙豐發言人表示，為響應政府呼籲，該行將為員工提供額外兩天疫苗假期，以支援及鼓勵員工接種疫苗。發言人稱，該行一直有彈性處理工作安排，盡量便利員工接種疫苗，以保障員工及客戶的健康，讓公眾更放心使用銀行服務。