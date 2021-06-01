澳洲樓市跳升豪宅更矜貴　悉尼3個月漲價9.3%

澳洲樓價愈升愈有，房地產研究機構CoreLogic最新披露的數據顯示，受惠經濟改善和利率持續低企等利好因素，澳洲5月全國整體樓價上升2.2%，截至5月底止的3個月更累漲7%，令當地樓價中位數升至63.43萬美元(約494.75萬港元)，當中，悉尼樓價於截至5月底止的3個月大漲9.3%，創1988年10月以來最勁。面對澳洲樓市火熱，澳洲央行未見打壓，在墨爾本疫情帶來不明朗下，更可能進一步放水！

單計5月，當地各首府城市樓價均錄得超過1%升幅，由珀斯的1.1%，到霍巴特的3.2%，悉尼則為3%。在截至5月底止的3個月，悉尼樓價漲幅是各首府城市之冠，達爾文、霍巴特、坎培拉、布里斯班、墨爾本、阿德萊德和珀斯分別累升7.9%、7.7%、6.5%、6.2%、5.5%、5.4%和3.8%。連同其他地區，CoreLogic所分析的澳洲334個地區中，高達97%於過去3個月樓價均錄得上升。

CoreLogic研究主管勞利斯形容，在多元化的澳洲房地產市場中，出現這種同步上漲的情況絕對罕見。他認為，推動樓價的基本因素仍然存在，經濟環境改善和低利率持續支持消費者信心，繼而為樓市帶來強大的需求；與此同時，房屋供應持續低於平均水平，供求失衡令買家感到入市迫切性，對樓價構成上升壓力。

他續稱，澳洲樓市不但持續強勁，過去一年的趨勢更有所改變，如今在大部分首府城市樓價升幅最大的是最貴的豪宅市場，有別於上升周期初段，當時樓價漲幅最大的是較容易負擔的房屋。

在首府城市中，屬上四分位數（即最貴的首25%）的豪宅過去3個月價格升9.2%，拋離屬下四分位數（即最便宜的首25%）的較低價房屋之4.2%升幅。這個趨勢在悉尼和墨爾本最為明顯，在悉尼，豪宅價格過去3個月急升12%，相比之下，低價房屋的樓價期內僅漲5.2%；在墨爾本，豪宅價格過去3個月升6.5%，低價房屋的樓價期內則升3.5%。

綜觀過去12個月，澳洲整體樓價升10.6%，在首府城市中，達爾文樓價期內勁漲20.3%，墨爾本則僅升5%，反映當地不時需要封城抗疫的影響。

反之，澳洲商用物業市場則可能受疫下更多企業加強在家工作模式所拖累，當中滙豐（00005）繼續積極研究縮減實體辦公室。澳洲傳媒報道，滙豐計劃在2022年底前，縮減當地辦公室面積30%，以減少租賃及配合疫後新的混合工作模式。據報，為推行新工作模式，滙豐向每位員工派發600澳元津貼，以助他們打造居家辦公室。

澳洲央行周二維持基準利率和3年期國債孳息目標於0.1厘，該行會於7月會議決定會否把孳息曲線控制由2024年4月到期的債券，延展至2024年11月到期的債券，以及會否進一步推行俗稱印銀紙的量寬（QE）。澳元周二跌0.03%，至77.31美仙；兌港元仍處6算以上。

●疫情衝擊 台灣樓市交投月縮23%

相比澳洲等地5月樓市火熱，台灣受新一波新冠肺炎疫情衝擊，5月整體樓市交投受壓。據當地地產研究室統計旗下加盟店5月成交數據顯示，與4月相比，全台成交量按月大減23.4%，按年則下降1.5%。

以地區劃分，台北、桃園，以及台中成交宗數分別較4月減少32.5%、17.9%及26%，按年亦跌4.2%、3.4%及14.2%。台南和高雄按月驟降14.2%及16.6%，按年則增加15.4%及3%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨稱，受疫情打擊，加上民眾自主隔離下，樓市購買氣氛冰封。雖然疫情有所紓緩，但在防疫措施降為二級之前，預計交易狀況並不樂觀。若疫情拖長，甚或會有購屋族因收入驟減，負擔不起按貸而劈價沽貨，將對樓市造成衝擊，價格或有進一步下跌的風險。

若投資客想「執平貨」，她亦建議需審慎評估，由於疫情期間經濟風險增，導致就業前景不明朗，加上疫情嚴重或出現沒有租客的情況。雖然物業議價空間增大，但轉手率減慢，即使要賣樓也無人敢接手，恐形成資金斷鏈風險。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐則認為，疫情改變購屋族的入市模式而非需求，現階段樓市交投雖清淡，但成交量應會在疫情過後反彈。她提醒有意買樓的投資者，可先利用網上睇樓，並花時間比較行情，掌握有急售需求的屋主，一旦生活恢復秩序，可加速購買流程，早着先機。

●無懼打壓 內地新盤照漲價4%

內地主張「房住不炒」的政策下，各地樓價依然無懼打壓，繼續上漲。中國指數研究院發布5月「百城價格指數」，新建住宅樓價按年上漲4.08%；按月則上漲0.34%，反映中國樓市仍然火熱。即使貨幣政策環境較外圍偏緊，依然有足夠資金撐起房地產市場。

中指院統計顯示，全國5月100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,006元人民幣。在新建住宅當中，一線城市樓價按年升幅為3.97%；二線城市漲4.39%；三四線代表城市漲3.65%。總體而言，有80個城市錄得上漲，17個下跌、3個持平。

二手市場方面，百大城市住宅樓價按年上漲3.64%，按月升0.5%；平均售價為每平方米15,810元人民幣。

從市場表現來看，在新建住宅方面，房企依舊保持較大的推售力度，5月重點城市整體新盤銷售量仍居於今年高位，廣州、成都、濟南等城市新盤銷情分化明顯，熱門區域、高性價比項目銷情較好，偏遠區域或部分高價項目則表現不佳。

展望未來，中指院預期官方將繼續堅持「房住不炒」定位，各地方政府也將持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場健康發展。整體而言，政策環境預期繼續偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點區域調控、發布二手住房成交參考價格等方面，不斷祭出房市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。