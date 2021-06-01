iBond回報望超兩厘保底息　首日認購銀行接單倍增

通脹惡魔來襲下，港府新一批通脹掛鈎債券(iBond)今日(1日)起開始接受認購，據報券商指今年不少新客為此開戶，港府似乎勢要把發行額加碼至200億元的上限！市場亦預料未來一至兩年iBond回報可超越兩厘「保底息」，今年認購情況將較去年熾熱，其中人數有機會達60萬人創新高，有券商建議客戶認購4至5手。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，該行去年平均認購金額約7萬元，今年首日平均金額已見逾9萬元。以目前港元存息低至約0.5厘以下、股市波動，以及通脹前景而言，預計將吸引更多人認購iBond，相信今批iBond發行額大機會「加碼」至200億元，首日掛牌或見104.5元。

工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐則表示，iBond作為投資者防守型資產配置工具，加上未來通脹上升機會較高，以浮息計收益率相對更為吸引。該行首日總認購人數較去年同期升逾2.5倍，每人平均認購9手，最高認購金額約為100萬元，估計認購期內表現持續理想。

券商方面，首日認購情況亦見火熱，綜合5間券商資料，認購金額逾16億元，其中耀才證券（01428）錄得近7,500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手。富途截至下午5時接獲3,700名客戶認購，涉資超過兩億元。

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今次反應暫較去年熱烈，目前最大認購量為20手，而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。由於iBond以公平分配機制作分配，倘若以最高發行額200億元，以及去年50萬人申購作推算，建議客戶認購4至5手。

另外，他指出，由於認購者主要是為了收息，而使用孖展認購卻需要支付利息，因此很少客戶會借孖展認購。

致富證券董事及證券業務部主管郭家安稱，首日約4,400人認購，涉及金額約2.6億元，最大認購手數為30手。他預計，首日掛牌或見103元以下，主要由於多人沽出套現，其後約一星期或可升到104至105元。