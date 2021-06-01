全球央行同步　中國即將告別LIBOR

中國市場利率自律機制工作會議周二召開，要求積極推動金融機構美元浮動利率貸款定價基準轉換，即日起各金融機構可參考相關協議文本簽訂美元浮動利率貸款合約，也可結合實際情況，對推薦的協議文本內容進行適應性調整。

人行表示，人行已指導利率自律機制研究形成境內美元浮動利率貸款的推薦協議文本，分別適用於新簽訂參考美元倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)的合約、存量參考美元Libor合約和新簽訂參考有擔保隔夜融資利率(Sofr)的合約。在相應Libor品種停止報價或失去代表性前，各金融機構應停止新簽或續簽以該Libor品種為定價基準的合約。境內Libor衍生品相關協議文本正在徵求各方面意見，將於近期發布。

英國金融操守局(FCA)早於今年3月曾宣布，在12月31日停用大部分的Libor，所有英鎊、歐元、瑞郎及日圓計價的Libor合約將會在12月底結束，而一些以美元計價的將持續到2023年中，Libor將由央行推出的新利率取代。

人行稱，當前利率定價秩序總體穩定，金融市場運行平穩，市場利率圍繞政策利率為中樞波動。國際基準利率改革持續推動，境內金融機構積極參與，相關工作有序推進。