東方日報B1：澳洲樓價飆　悉尼季漲9.3%　豪宅矜貴

澳洲樓價愈升愈有，房地產研究機構CoreLogic最新披露的數據顯示，受惠經濟改善和利率持續低企等利好因素，澳洲5月全國整體樓價上升2.2%，截至5月底止的3個月更累漲7%，令當地樓價中位數升至63.43萬澳元(約381.46萬港元)，當中，悉尼樓價於截至5月底止的3個月大漲9.3%，創1988年10月以來最勁。面對澳洲樓市火熱，當地央行未見打壓，在墨爾本疫情帶來不明朗下，更可能進一步放水！

單計5月，當地各首府城市樓價均錄得超過1%升幅，由珀斯的1.1%，到霍巴特的3.2%，悉尼則為3%。在截至5月底止的3個月，悉尼樓價漲幅是各首府城市之冠，達爾文、霍巴特、坎培拉、布里斯班、墨爾本、阿德萊德和珀斯分別累升7.9%、7.7%、6.5%、6.2%、5.5%、5.4%和3.8%。連同其他地區，CoreLogic所分析的澳洲334個地區中，高達97%於過去3個月樓價均錄得上升。

CoreLogic研究主管勞利斯形容，在多元化的澳洲房地產市場中，出現這種同步上漲的情況絕對罕見。他認為，推動樓價的基本因素仍然存在，經濟環境改善和低利率持續支持消費者信心，繼而為樓市帶來強大的需求；與此同時，房屋供應持續低於平均水平，供求失衡令買家感到入市迫切性，對樓價構成上升壓力。

他續稱，澳洲樓市不但持續強勁，過去一年的潛在趨勢更有所改變，如今在大部分首府城市樓價升幅最大的是最貴的豪宅市場，有別於上升周期初段，當時樓價漲幅最大的是較容易負擔的房屋。

在首府城市中，屬上四分位數(即最貴的首25%)的豪宅過去3個月價格升9.2%，拋離屬下四分位數(即最便宜的首25%)的較低價房屋之4.2%升幅。這個趨勢在悉尼和墨爾本最為明顯，在悉尼，豪宅價格過去3個月急升12%，相比之下，低價房屋的樓價期內僅漲5.2%；在墨爾本，豪宅價格過去3個月升6.5%，低價房屋的樓價期內則升3.5%。

綜觀過去12個月，澳洲整體樓價升10.6%，在首府城市中，達爾文樓價期內勁漲20.3%，墨爾本則僅升5%，反映當地不時需要封城抗疫的影響。

澳洲央行無意收水，周二維持基準利率和3年期國債孳息目標於0.1厘，該行會於7月會議更決定會否把孳息曲線控制由2024年4月到期的債券，延展至2024年11月到期的債券，以及會否進一步推行俗稱印銀紙的量寬(QE)。澳元周二跌0.03%，至77.31美仙；兌港元仍處6算以上。