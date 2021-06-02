美股個別發展　道指收市升45點

美國股市周二(1日)個別發展，道指收報34,575點，升45點或0.13%；標指收報4,202點，跌2點或0.05%；納指收報13,736點，跌12點或0.09%。

華爾街「大好友」、Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，防疫措施解封後出現的消費狂潮，可能會導致通脹急劇上升。不過，美國經濟在「V型復甦」過後，目前實際上已回到了疫情前的水平，有能力應對通脹壓力。他又預期，10年期美債孳息率未來數月有機會重上2厘水平，但也只是「回歸正常」，不用太過擔心。

經歷近期科技股調整後，美國新股市場的熱度也有所下降。Dealogic數據顯示，今年1、2月期間，紐交所及納斯達克上市公司首日掛牌股價平均升幅為40%，到了3至4月已回落至約20%；而5月份更進一步跌至18%。不過，有關數據並未覆蓋通過特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的企業。

個股方面，受散戶網民追捧的連鎖戲院AMC宣布，向投資公司Mudrick Capital配售850萬股新股，涉及金額約2.3億美元，即每股平均售價為27.12美元。AMC擬將資金用於收購戲院資產，並且削減債務桿，其股價全日升22.76%，收報32.04美元。另一受散戶網民追捧的股票GameStop亦升12.39%，收報249.02美元。

電動車股再現升勢。中資車廠蔚來汽車(NIO)宣布，5月交付量為6,711部汽車，按年大增95.3%；同業小鵬汽車交付量則為5,686部，按年大增4.83倍。蔚來及小鵬股價分別收升9.63%及7.65%。