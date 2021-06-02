陳錦興：華虹半導體受惠行業復甦

華虹半導體首季業績不俗，營業額3.05億美元(下同)，按年升50.3%，毛利率23.7%。純利3,305.9萬元，按年升62.7%；每股盈利0.025元。來自於中國的銷售收入約2.2億美元，佔銷售收入總額的72.0%，同比增長76.4%，主要得益於CIS、MCU、IGBT、通用MOSFET、NORflash、及智能卡晶片的需求增加。

華虹發出第二季營業指引，預計銷售收入約3.35億美元左右，而毛利率約在23%至25%之間。換言之，估計第二季收入增長約10%，而毛利率保持平穩。目前，華虹無錫12吋廠取得驚人的進展，貢獻銷售收入5,460萬美元，占總收入的17.9%，較上季度增加了53.1%。其月產能已超4萬片，晶圓廠已滿負荷運轉。華虹未來將擴大產能，有望在2022年年中超過8萬片。

華虹半導體過去兩年業績倒退，主要受到行業及其無錫廠房投入運作的影響。今年，半導體行業復甦明顯，加上其12吋晶園市場需求強勁，其營運槓桿有望推動盈利加快增長。科技股有回穩迹象，料華虹可以受惠，股價40元以下見強力支持，建議42.5元吸納，向上阻力位為52元，向下支持位為38元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)