陳樂怡：人幣中線續升值　利好中資股

展望港股後市，人行調高外匯存款準備金率，相信只會影響短期流動性，以壓制人民幣短期升勢過急。但由於中國貨幣政策已步入正常化階段，加上美元保值能力受到質疑，人民幣中線升值走勢不變，利好中資股。科技股近期表現似乎好轉，惟大市成交及港股通南向資金未見強勁，恒指下一技術阻力位為3月中以來高位的29,600點。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)