陳樂怡：人幣中線續升值 利好中資股
2021年06月02日 07:29
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中國5月財新製造業PMI優於預期，加上科技股領漲大市，恒指周二升316點至29,468點。國指升101點至10,990點。科指升201點至8,305點。大市成交額為1,570億元。京東(09618)618購物節啟動，股價升2.3%。美團(03690)續升6.5%，為表現最佳藍籌。汽車股普遍上揚，比亞迪(01211)走高6.1%，長汽(02333)升3.2%。
電動車產業鏈近期於低位反彈，部分原因相信與美國通過電動車的稅務政策，將每輛車稅收抵免上限由7,500美元升至1.25萬美元，利好向美國車企供應的零部件企業耐世特(01316)及敏實集團(00425)。事實上，受累於汽車晶片短缺問題，汽車產業鏈股價自2月以來大幅下跌，不少概念股估值已回落至合理水平。而中汽協最新評估晶片短缺到第四季才會緩解。若供求局勢按照以上預測發展，第三季將會是汽車板塊吸納時機。現階段暫時仍偏好經銷商、零部件股，優先於汽車製造商。
內地嚴格規管義務教育及校外培訓機構，相關股份近期明顯走弱。但我們認為高等教育及職業教育仍然受政策支持，需求穩定增長。財政部聯同教育部早前公布，要提升教育支出結構，新增教育經費要向職業教育傾斜，舉措延續十四五規劃當中對職業教育的支持態度。而且早前民辦教育法促進條例細節出台，掃除了高教股不確定因素。建議關注中教(00839)及中國東方教育(00667)。
展望港股後市，人行調高外匯存款準備金率，相信只會影響短期流動性，以壓制人民幣短期升勢過急。但由於中國貨幣政策已步入正常化階段，加上美元保值能力受到質疑，人民幣中線升值走勢不變，利好中資股。科技股近期表現似乎好轉，惟大市成交及港股通南向資金未見強勁，恒指下一技術阻力位為3月中以來高位的29,600點。
個股方面，蒙牛(02319)為中國乳業市場兩大龍頭股之一。蒙牛計劃透過鮮奶、芝士以及奶粉等現有業務的快速增長，目標於未來5年，將收入和盈利上升1倍。另一方面，中國原奶成本於2021年首4月錄得14%按年升幅，預計會對乳製品生產商帶來一定的成本壓力。然而，蒙牛將透過提升產品組合，以及降低銷售費用，抵銷原奶成本上升壓力。此外，達能完成出售持有的9.8%蒙牛股份，可以消除相關不明朗因素。向上阻力位為51港元，向下支持位為42元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)