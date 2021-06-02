政府另類派錢別執輸！iBond過往分發情況如何？點抽至醒？

香港第8批最多200億元通脹掛鈎債券(iBond)正接受認購，基本上是零風險穩賺2厘息，雖然唔係多，但放在銀行一樣冇咩收入回報，若然抽中幾手，快賺一千幾百又唔係咩壞事，反正政府變相派錢，多少無拘，何樂而不為？

由於iBond的分配機制，是「循環分派」，即會先確保人人有一定份額，再將剩餘的手數以循環方式分發予認購一定手數或以上的人士，直至手數不足以再進行下一個循環，再按抽籤形成分發餘下手數。故最好的方法，是動用家中所有合資格成員參與認購，不用孖展認購，每人認購3至5手，確保以最低成本每人認購到1手或以上就好。例如一家四口，每人抽中2至3手的話，估計成家合共賺約千多兩千蚊，食番餐或者幫補吓家用都唔錯。

當然，有股民話，一家4口每人入4手，都十幾萬元，會唔會去揀隻個股炒吓搵錢搵得多啲快啲。理論上如果喺點石可以成金的大旺市，當然成理；但如今市況上上落落，要搵隻穩陣的個股唔係咁容易，炒股冇「包生仔」，可以贏亦可以輸。反觀iBond政府基本上保底唔會蝕，坐收兩厘息，個人認購若穩中2至3手冇咩風險可以執隻「啡牛」，6月11日日截止認購，6月23日有暗盤交易，6月24日上市，頭尾不到兩周時間，別單純看絕對回報，站在資金風險與回報的角度看，還是值得按按手機認購…

東網產經專欄作者 帥哥