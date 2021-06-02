道指升45點　金價跌穿1900美元

●美匯指數報89.91；港匯見7.7594；離岸人民幣(CNH)報6.3810；美元兌日圓處109.52；歐元企1.2218，英鎊見1.4152。金價跌至1,898美元。布油升上70.6美元，紐油報67.99美元。比特幣於3.65萬美元水平上落。道指期貨偏軟。

●Zoom公布，今年首財季淨利潤大增7.4倍，至2.27億美元。公司股價盤後升3%，報337.55美元。

●美國聯儲局理事布雷納德表示，美國經濟遠未實現聯儲局的目標，而且同時存在上行和下行風險。

●美國聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯表示，相信現時美國通脹升溫的情況只是暫時性，強調如果通脹升溫持續，聯儲局有貨幣政策措施來應對。

●美國5月份ISM製造業採購經理指數(PMI)報61.2，好過預期值60.9及4月份時的60.7，自去年6月起已連續12個月高於50的盛衰分界線水平，即行業一直處於擴張狀態。

●港股ADR指數收報29,386點，跌82點或0.28%。

●即月恒生指數夜期收報29,297點，跌53點，低水171點，成交14,229張。

●紐約7月期油收報每桶67.72美元，升1.4美元或2.11%；布蘭特8月期油收報每桶70.25美元，升1.53美元或2.22%

●石油輸出國組織及盟友(OPEC+)周二(1日)開會後，同意在油價反彈的情況下推進已擬定的7月逐步增產計劃。

●紐約8月期金收報每安士1,905美元，跌0.02%。

●虛擬貨幣交易平台Coinbase Global公布，旗下扣帳卡將連接Apple Pay等主流智能手機支付途徑，讓客戶透過手機進行購物。

●外媒引述知情人士稱，日本軟銀集團持有大多數股權的建築初創公司Katerra即將關閉，將裁掉數千名員工，並放棄數十個已經協定了的建設項目。

●全球央行同步，中國即將告別LIBOR。