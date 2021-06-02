港股受制29500關　滙豐跌逾1%　三桶油做好

港股逼近29,500點無力再上，恒生指數低開後反覆偏軟，暫於29,400點水平爭持。國企指數靠穩；科技指數偏軟，暫企8,300點水平，主板成交逾600億港元。

滙豐控股友邦保險兩大金融股跌1.1%拖低大市。工、中、建三大內銀股亦跌0.1%至0.3%。

大型科網股個別發展，騰訊及小米集團升1%撐市；美團及阿里巴巴跌0.4%及1.4%。京東集團漲2.5%；快手再彈1.6%。

石油股跟隨油價向上，中國石油及中國石化漲1.2%；中國海洋石油升0.9%。

【09:20】港股窄幅上落 滙豐友邦領跌 騰訊靠穩

中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫舉行視像通話，港股周三(2日)開市個別發展，恒生指數跌53點或0.1%，報29,414點；國企指數高開18點或0.1%，至11,009點；恒生科技指數高開32點或0.3%，報8,338點。

大型科網股個別發展，騰訊控股升0.9%；小米集團升0.3%；美團跌0.3%；阿里巴巴跌1.1%。

滙豐控股和友邦保險分別跌1%和1.9%。

恒大物業遭股東配售，股價低開12.4%。