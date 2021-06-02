黎智英被禁行使投票權 壹傳媒股價曾飆1倍 專家籲勿沾手
2021年06月02日 09:27
東網電視更多新聞短片
營運前景極度暗淡的壹傳媒(00282)周二(1日)發公告指出，收到國家安全處的信函，確認大股東黎智英不得直接或間接行使其所持壹傳媒任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。壹傳媒股價周三(2日)開市升14.62%，報0.243港元，之後升幅擴至1.07倍，高見0.44元，但隨即回落至0.3元水平，高位接貨又中招。證券界警告，事件只會令壹傳媒經營的可持續性愈來愈備受質疑，呼籲投資者切勿沾手該股。
對於黎智英所持壹傳媒股份遭凍結且不得行使投票權，香港股票分析師協會主席鄧聲興警告，事件無可避免為公司增添更多不明朗因素，任何的決議可能極富爭議性，加上其股份街貨呈高度集中，股價更易被舞高弄低。他重申，壹傳媒往後能成功集資的機會很微，公司營運的可持續性令人憂慮，警告投資者勿沾手。
對於壹傳媒股價多番出現不尋常異動，鄧認為證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果。
壹傳媒表示，黎智英擁有約18.78億股股份的權益，相當於壹傳媒已發行股份總數約71.26%。公司剩餘約28.74%的持有人，仍可繼續在公司股東大會上行使各自的投票權(除上市規則另有規定須放棄投票外)。因此，公司預期股東大會及決議案將繼續根據組織章程細則，以及香港適用規則和法律妥善召開及表決。
翻查該公司截至去年9月30日止的半年度業績報告顯示，執行董事兼行政總裁張劍虹持約111.7萬股，另有大約1,569萬股購股權，兩者共佔已發行股份約0.64%；執行董事兼營運總裁周達權持約122.4萬股，另有大約1,427萬股購股權，兩者共佔已發行股份約0.59%；時任執行董事的陳裕鑫(5月已辭任)持約53.6萬股，佔已發行股份約0.02%；非執行董事葉一堅連同家族權益共持約1,283萬股，佔已發行股份約0.49%。粗略計算，上述4人共持壹傳媒股權約1.74%。
保安局局長於5月14日運用《港區國安法》第43條，凍結包括黎智英持有的71.26%壹傳媒股份。該股於5月17日開市前停牌，上周四(5月27日)復牌後股價大幅波動，當日開市前競價交易時段一度見到飆逾29倍至5.6元的競價盤，惟最終未有成交，開市價升逾141%，報0.45元，即市最高曾飆330%至0.8元；最終收報0.28元，升逾50%，大上大落如坐過山車！直至周二(6月1日)收市，其股價已迅速回落至0.212元，較復牌當日高位大幅回落逾73%，意味高追者自招損失，欲哭無淚！各界繼續呼籲香港證監會盡快向公眾交代調查進度。