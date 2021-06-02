黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飆1倍　專家籲勿沾手

對於黎智英所持壹傳媒股份遭凍結且不得行使投票權，香港股票分析師協會主席鄧聲興警告，事件無可避免為公司增添更多不明朗因素，任何的決議可能極富爭議性，加上其股份街貨呈高度集中，股價更易被舞高弄低。他重申，壹傳媒往後能成功集資的機會很微，公司營運的可持續性令人憂慮，警告投資者勿沾手。

對於壹傳媒股價多番出現不尋常異動，鄧認為證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果。

壹傳媒表示，黎智英擁有約18.78億股股份的權益，相當於壹傳媒已發行股份總數約71.26%。公司剩餘約28.74%的持有人，仍可繼續在公司股東大會上行使各自的投票權(除上市規則另有規定須放棄投票外)。因此，公司預期股東大會及決議案將繼續根據組織章程細則，以及香港適用規則和法律妥善召開及表決。

翻查該公司截至去年9月30日止的半年度業績報告顯示，執行董事兼行政總裁張劍虹持約111.7萬股，另有大約1,569萬股購股權，兩者共佔已發行股份約0.64%；執行董事兼營運總裁周達權持約122.4萬股，另有大約1,427萬股購股權，兩者共佔已發行股份約0.59%；時任執行董事的陳裕鑫(5月已辭任)持約53.6萬股，佔已發行股份約0.02%；非執行董事葉一堅連同家族權益共持約1,283萬股，佔已發行股份約0.49%。粗略計算，上述4人共持壹傳媒股權約1.74%。

保安局局長於5月14日運用《港區國安法》第43條，凍結包括黎智英持有的71.26%壹傳媒股份。該股於5月17日開市前停牌，上周四(5月27日)復牌後股價大幅波動，當日開市前競價交易時段一度見到飆逾29倍至5.6元的競價盤，惟最終未有成交，開市價升逾141%，報0.45元，即市最高曾飆330%至0.8元；最終收報0.28元，升逾50%，大上大落如坐過山車！直至周二(6月1日)收市，其股價已迅速回落至0.212元，較復牌當日高位大幅回落逾73%，意味高追者自招損失，欲哭無淚！各界繼續呼籲香港證監會盡快向公眾交代調查進度。