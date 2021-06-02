【高盛推介】騰訊再創1個月高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(6月1日)突破620港元水平收市，升約1.5%。周三(2日)早段繼續上升，高開約1%後升幅擴大，高見640元，繼周一再突破1個月高位，及後升幅收窄。

騰訊與恒大於周一(5月31日)簽訂戰略合作打造智慧物業科技平台「微物雲」。此外，有報道指騰訊合資公司FuSure Reinsurance已獲得香港的一般再保險業務牌。

觀察個股輪證資金流向，可見資金兩邊部署，當中淡倉於周一及周二共錄得約2,080萬元資金流入，認沽證及熊證分別佔約1,320萬及760萬元。而周二流入熊證的資金較集中在660至665元收回區域的產品。

好倉方面，則見認購證於上周四(5月27日)至本周一共錄得約2,760萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛證方面，則見周二資金沽出遠牛獲利，並有部分轉倉至貼牛。當中流入牛證的資金集中在590至595元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見北水近日積極買入騰訊，周一及周二共錄得約24.2億元資金淨買入。

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