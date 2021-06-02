【高盛推介】騰訊再創1個月高 資金兩邊部署
2021年06月02日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(6月1日)突破620港元水平收市，升約1.5%。周三(2日)早段繼續上升，高開約1%後升幅擴大，高見640元，繼周一再突破1個月高位，及後升幅收窄。
騰訊與恒大於周一(5月31日)簽訂戰略合作打造智慧物業科技平台「微物雲」。此外，有報道指騰訊合資公司FuSure Reinsurance已獲得香港的一般再保險業務牌。
觀察個股輪證資金流向，可見資金兩邊部署，當中淡倉於周一及周二共錄得約2,080萬元資金流入，認沽證及熊證分別佔約1,320萬及760萬元。而周二流入熊證的資金較集中在660至665元收回區域的產品。
好倉方面，則見認購證於上周四(5月27日)至本周一共錄得約2,760萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛證方面，則見周二資金沽出遠牛獲利，並有部分轉倉至貼牛。當中流入牛證的資金集中在590至595元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見北水近日積極買入騰訊，周一及周二共錄得約24.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購證(20971)，行使價686.38元，2021年7月26日到期，實際槓桿14.2倍，高槓桿。
價外選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購證(14571)，行使價700.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿14.5倍。
牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上換股比率500兌1牛證中，最貼價、槓桿最高的騰訊牛證(67354)，收回價610元，行使價607.2元，換股比率500，槓桿比率23.7倍。
並可留意騰訊牛證(66310)，收回價600元，行使價597.2元，換股比率500，槓桿比率18.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊沽證(22503)，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿12.9倍，高槓桿。
貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的高槓桿騰訊沽證(23505)，行使價599.5元，2021年7月29日到期，實際槓桿12.7倍，貼價、高槓桿。
熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(64243)，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
遠熊選擇可留意騰訊熊證(59865)，收回價690元，行使價693元，換股比率500，槓桿比率9.73倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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