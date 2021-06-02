人民幣難大升？官媒：莫把人幣資產當賭博「籌碼」

近期人民幣兌美元匯率中間價升破6.4關口，創3年新高；市場關注人民幣匯率趨升之際，人民銀行周一(5月31日)突然宣布自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%，為14年以來再度調整，意圖控制人民幣升值態度明顯。

內地官媒周三(6月2日)更以《莫把人民幣資產當賭博「籌碼」》為題進一步表明立場，指儘管人行向市場傳遞「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的清晰信號，但做好人民幣的投機衝動仍若隱若現。

分析人士認為，本輪人民幣兌美元匯率上漲，有被動因素，也有主動因素，投資者既要重視行情，也要籌謀長遠，做出明智選擇。

必須看到，美元仍是全球最重要的儲備貨幣和結算貨幣，當前美元匯率偏軟，很大程度受制於政策因素。一旦美國聯儲局政策轉向或美國經濟復甦趨勢進一步鞏固，美元短期上攻的可能性仍難排除。

此外，在中國長期堅持有管理的浮動匯率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大。事實上，人行已着手收緊境內市場外匯流動性，意在顯著增加投機成本。

長遠看，中國抗疫成就、復工復產的出色表現，以及各種穩增長的適當調控措施，有效鞏固中國在全球供應鏈中的重要地位，利於人民幣匯率長期穩定。

而在綠色發展理念引領下，人民幣資產愈發具備綠色屬性，相關項目通常跨期長、受益潛力大，提升中國金融市場的深度廣度，可滿足境外共同基金、退休基金等全球配置資金追求穩定、長期收益的需求，使得人民幣資產具備長久吸引力。

因此，一言以蔽之，人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。