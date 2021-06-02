【瑞通推介】投資者博中海油追落後　追入好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月製造業活動加速，道指隔晚收報34,575點，升45點或0.1%。

恒指周二(6月1日)收報29,468點，升316點或1.1%，創近3個月新高，連升3個交易日。周三(6月2日)早段回落，於29,300點水平整固。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者預期後市回落。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美團績後走勢呈強，並連日成為最多北水淨買入港股。股份周二一度高見315.2元的逾1個月高位，收漲6.5%於313元，兩日累計急彈18%，重越多條移動平均線，並為最活躍港股。繼周一(5月31日)有逾14億元北水淨買入美團，周二再錄27億元北水淨流入。有券商引述美團管理層預期，美團優選長期潛在利潤規模可以與外賣業務相當。股份周三早段高位整固，下試305元，跌幅逾2%。周二分別有逾330萬元以及逾3,500萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

國家版權局報告顯示，去年中國網絡版權產業市場規模首次突破1萬億元人民幣，網絡短視頻用戶規模達8.73億，加上快手在微信端上線一款可以團購的微信小程序，並聯合江蘇衛視辦616晚會，刺激快手上日曾飆10.4%至214.6元，收市維持9.2%升幅，報212.2元。快手周三早段曾漲逾2%，高見217元。周二有逾1,600萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾490萬元淨流入。

石油輸出國組織及盟友同意維持7月增產決定不變，國際油價向好。另外，上海發布成品油管理辦法，禁止哄抬油價或低價傾銷。中國海洋石油周二收升3.3%於8.71元，一舉升破10天、20天和100天線。周三早段再升逾1%，徘徊在8.8元以上。周二有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

近日弱勢的中國移動，股價已重返公布回A計劃時水平，周二低見48元後獲承接，倒升0.7%收市，報48.75元，終止4連跌走勢。周二有4.1億元北水淨流出中移，股份周三早段見回軟，或再試48元水平。周二有逾430萬元淨流入輪證好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

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