鄭勤龍：港股短線反覆向好　惟要提防高追

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤風大過》變《雷風恆》之中。「風」的特性為由弱漸強，然而卻甚為飄忽，所以《說卦傳》說，風的意象為進退，今「大過」卦和「恆」卦皆帶有「風」的元素，預示着恒指在短期內的走勢或反覆向好。

承接上周預示恒指走勢向上阻力仍強，或仍有一些回吐壓力的《風水渙》變《坎為水》卦，恒指上周三在29,056點開市，隨後連續數個交易天一直處於窄幅上落橫行格局未能有所突破，直至本周一指數回調至28,909點後作出反彈，大市才在昨日出現一個稍為顯著的單日升勢，昨日大市升了316點，收報29,468點，可說是應驗了有波幅逐漸擴大之象的「渙」卦和代表着困難、阻力不輕的「坎為水」卦象。

「大過」有大的超過之意，本屬利好之象，然而由於「大過」帶有棟樑不穩之意，因此亦可類化為不勝負荷。

「恆」卦則為好事多磨之象，按易經卦序的排列，「恆」卦之後便是「遯」卦，《序卦》曰：「物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。」

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市在短期內的表現或可繼續向好，但仍須留意在高位入市，所需承擔的風險。

玄學金融家 鄭勤龍