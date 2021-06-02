【高盛推介】吉汽領漲跑贏大市 留意高槓桿購沽證
2021年06月02日 12:02
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車周二(6月1日)突破20港元水平收市，升約2.3%，周三(6月2日)早段繼續上升，高開約1.7%後升幅擴大，高見22元，突破1個月高位，跑贏大市。
吉汽旗下合資公司集度汽車行政總裁夏一平表示，設計選型已基本確定，目前進入油泥模型和3D建模階段。此外，有報道引述夏氏表示，第一款車將於2022年北京車展時亮相，定價將在20萬元人民幣以上。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五及周一(5月28及31日)共錄得約350萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。認沽證則於周二獲資金轉向流入，有約60萬元。牛熊證方面，則見牛證於周二繼續獲資金流入，有約400萬元，並集中在18至18.5元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨吉汽購證(20963)，行使價24.73元，2021年9月17日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。
貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約4個月的吉汽購證(21201)，行使價22.55元，2021年9月20日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
牛證方面可留意屬貼牛的吉汽牛證(64909)，收回價18元，行使價17.5元，換股比率50，槓桿比率5.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬高槓桿的低街貨吉汽沽證(22322)，行使價18.86元，2021年09月6日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
熊證方面可留意吉汽熊證(54124)，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率5.3倍，近3.5元收回距離熊證。
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