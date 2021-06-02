【高盛推介】吉汽領漲跑贏大市　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車周二(6月1日)突破20港元水平收市，升約2.3%，周三(6月2日)早段繼續上升，高開約1.7%後升幅擴大，高見22元，突破1個月高位，跑贏大市。

吉汽旗下合資公司集度汽車行政總裁夏一平表示，設計選型已基本確定，目前進入油泥模型和3D建模階段。此外，有報道引述夏氏表示，第一款車將於2022年北京車展時亮相，定價將在20萬元人民幣以上。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五及周一(5月28及31日)共錄得約350萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。認沽證則於周二獲資金轉向流入，有約60萬元。牛熊證方面，則見牛證於周二繼續獲資金流入，有約400萬元，並集中在18至18.5元收回區域的產品。

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