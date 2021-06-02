傳美證交會去信特斯拉　抨擊未盡責監督馬斯克發文

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)經常在社交媒體Twitter「亂噏」，市場有聲音質疑其言論是否不受監管。外媒報道，美國證交會(SEC)去年曾致函特斯拉，抨擊該公司監督不力，因為馬斯克出現2次違規發文，違反了他與SEC達成的1項和解協議，該協議要求他的發文必須事先得到特斯拉律師的批准。

馬斯克2018年在社交媒體Twitter上宣稱特斯拉可能私有化的消息，被SEC指控詐欺，後來SEC和特斯拉達成和解協議，特斯拉、馬斯克分別支付2,000萬美元，特斯拉並同意由公司律師監督馬斯克在社交媒體上的公開言論。

不過，SEC在2019年和2020年發給特斯拉的信函中，指馬斯克關於特斯拉太陽能屋頂產量和股價的發文，沒有得到該公司律師的事先批准。SEC官員在信函中抨擊，特斯拉放棄了法院命令要求它履行的職責。

事實上，馬斯克近期對虛擬貨幣的評論更掀起「幣圈」一場腥風血雨，不過SEC只是給出了非常官方的回應，稱SEC和美國交易所正在「監視整個受監管市場的可疑活動」，當局有否進一步行動，仍然是未知之數。