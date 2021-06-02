愛立信料今年全球5G網絡使用人數將突破5億大關

外媒引述愛立信(Ericsson)總裁Börje Ekholm表示，疫下5G網絡服務使用需求大幅增加，因此也加速相關的基礎建設部署，預期到年底，全球5G網絡服務使用人數將超過5億人的規模，而目前5G網絡平均使用量也已經超過4G網絡用戶的2至3倍左右。

他指出，因為疫情影響而改變目前企業工作運作方式，同時也改變人們生活方式，更使得網線使用需求量變得更大，因此也讓5G網絡使用需求變得顯著。以Ericsson本身為例，從去年3月出現疫情嚴峻下，Ericsson很快地啟用遠距辦公模式，至今仍維持80至90%比例員工是在家工作形式上班，僅部分有特定工作需求情況才會回到辦公室，因此整體上透過網線工作的比重會大幅增加，而這也是從去年開始許多企業採取工作模式。

該公司預計，遠距工作模式將會變成日後各個企業營運形態，例如Twitter、Facebook已經確定讓員工能自由選擇在家工作，或是回到辦公室工作，如此一來勢必會加速傳輸頻寬更高、速率更快的網絡技術發展，同時也將使目前推行以5G網絡建構的企業專網使用模式能更加普及。