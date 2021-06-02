通脹率157%　失業率40%　世銀：黎巴嫩成全球最嚴峻金融危機

世界銀行(World Bank)周二(1日)發表的報告預計，黎巴嫩今年國內生產總值(GDP)將萎縮9.5%，其經濟崩潰，可能是19世紀中葉(1850年)以來全球最嚴重的金融危機之一！

外媒報道，在數十年的國家紛亂和貪污問題等拖累下，黎巴嫩在疫情前就已面臨金融危機。去年8月，該國首都Beirut港口發生大爆炸，再加劇了這場危機。世銀的報告指出，黎巴嫩當局不適當的政策反應導致國家的經濟問題，這可能是1850年以來，全球前10大甚至是前3大的金融危機。

黎巴嫩的GDP已從2018年的550億美元萎縮至去年的330億美元，同時面臨債券違約的問題，其貨幣更貶值約85%，過去18個月內經濟可謂徹底崩潰。據統計，黎巴嫩2019年經濟衰退6.7%，2020更擴大至20.3%。

報告認為，各項數據都顯示，黎巴嫩目前經濟蕭條嚴重，遺憾的是當局政策災難性的故意不作為，目前也尚未出現明顯的轉捩點。世銀表示，日益嚴峻的社會經濟狀況對系統性國家體系、區域性及潛在的全球影響帶來風險。

現在黎巴嫩可能有一半以上的人口生活在貧窮線以下，通脹年率更從去年1月的10%攀升到今年3月的157.9%；失業率料去年2月的28%，升至年底近40%。

黎巴嫩的債務也因經濟危機進一步惡化，截至去年底，債務約佔黎巴嫩GDP的174%。世銀表示，原本就相當脆弱的社會和平現在更是危在旦夕，由於無力支付補貼金，電力、水和教育等令公共服務中斷，或恐引發社會動亂。