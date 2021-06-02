CPTPP啟動英國加入談判　料需時1年

日本經濟大臣西村康稔周三(2日)表示，《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)的成員國已正式同意，允許英國開始加入的談判進程。

他表示，經過CPTPP 11個國家的部長網絡會議後，他對英國開始加入進程表示歡迎，從加強日本和英國經濟關係的戰略角度來看，這具有重大意義，英國加入CPTPP，將使協定涵蓋區域內的名義GDP幾乎與歐盟持平。

由11個成員國所發布的共同聲明表示，英國開始加入進程以及CPTPP的潛在擴張，將向全球的貿易夥伴發出強烈信號。

英國今年2月正式申請加入CPTPP，期望能此加快英國與亞洲經濟體的出口貿易增長，預計英國實際加入，將需要近1年時間。

CPTPP取消了其成員之間95%的關稅，目前成員國包括了日本、加拿大、澳洲、越南、新西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利和馬來西亞，合計達5億人口的市場，佔全球GDP 逾13%。若英國成功加入，將進一步提高到16%。

此協定的前身TPP，曾被視為美國和日本對抗中國經濟實力的一種方式，但美國前總統特朗普2017年上任後退出相關協商，繼任者拜登至今尚未表明態度。