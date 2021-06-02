摩笛再起！投資者過分樂觀　美股未來半年或跌15%

華爾街大行摩根士丹利認為，隨着成本壓力上升及企業稅上調等陰霾來襲，美股未來半年或回調10%至15%。對於做好大宗商品、做淡美元等非常擁擠的交易而言，若美國通脹等經濟數據有任何令人失望的風吹草動，就將為投資者們帶來痛苦。

大摩首席股票策略師Michael Wilson在報告指出，去年美股受新冠肺炎疫情基本面因素擾動，經歷了異常的波動。今年企業盈利增速驚人，企業對於年度預估的修正也很誇張。然而，單從盈利反彈而看好美股，目前或許已是過於樂觀。

該行首先看到，在過去的4個季度，企業盈利超出預期的幅度高達20%，創下一個前所未有的新紀錄；企業盈利修正幅度也接近35%，同樣是一個非常高的數字，未來的下滑不可避免，且它很容易受到影響。

Wilson表示，目前的問題在於，當這兩個數字開始出現下滑，其嚴重程度是否會到讓市場關注的地步。他又認為，考慮到現在對未來12個月市盈率的預估也已經過高。與此同時，企業純利率正處於歷史高位，而不斷飆升的生產成本正在打擊企業利潤。大摩稱，增量營業利潤率現在已經超越了極限，很可能在未來12個月內令市場更為失望。原因供應受限和更高的投入成本，為利潤帶來了一定壓力。況且明年拜登政府可能上調企業稅，將對盈利構成進一步的影響。

總結來看，受惠全球數萬億美元的財政刺激，企業盈利在過去幾個季度當中表現出色，甚至超過了大摩此前的樂觀預期。但由於成本壓力上升、企業稅上調陰雲不散，目前的預測似乎都開始不切實際了起來。Wilson警告，到了這個時候，投資者必須捫心自問，是否認為估值會繼續回落，以及未來的盈利修正能否抵消這一影響。

他還提到，儘管與他有過交流的大部分客戶均認為美股目前的估值水平較為合理，他仍舊相信，下調評級的過程尚未結束，盈利修正也無法抵消其影響，美股市場未來6個月可能會出現10%至15%的調整。