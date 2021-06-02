礦業黑天鵝不斷？秘魯左翼候選人揚言加徵售銅稅

在5日後舉行的秘魯總統大選中，支持率暫時領先的極左翼候選人卡斯蒂略提出，將仿效鄰國智利，對銅銷售徵收高達75%的重稅。若他順利當選總統，全球銅礦供應大格局也許要迎來大變，已經升破10,000美元的銅價或有更高的上升空間。

秘魯作為世界第二大銅礦供應國，卡斯蒂略表明，一旦當選將會對銅銷售徵收重稅，擬議措施包括對礦企利潤徵收新稅、仿效智利及哥倫比亞來根據銷售額徵收特許權使用費，以及與大型公司重新談判稅收穩定協議等。

智利國會今年3月剛批准了一項由反對黨提出的權利金法案，計劃對煉銅超過1.2萬噸、鋰產量超過5萬噸的企業按照礦產品產值徵收3%的權利金。

若法案落實，企業納稅稅率最高將達44%。此外，智利還將按銅價波動進行浮動徵稅，對價格在每磅2美元至2.5美元之間的銅銷售額徵收15%的邊際稅率，對高於4美元的銅收取75%的邊際稅率。意味在新法案下，智利礦業稅率或將超過70%，遠高於其他主要礦產國。

不過，Verisk Maplecroft全球市場和美洲首席分析師Eileen Gavin表示，考慮到卡斯蒂略的最新提案遠不如他在第一輪選舉中的說辭激進，秘魯當地採礦業等私營部門其實毋須恐慌，但若是他真的當選總統，大型公司應該做好談判準備。