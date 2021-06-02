職位空缺暴增利好美國勞動市場？Fed報告：實際較表面糟糕

根據三藩市聯儲銀行周一(31日)發表的報告，美國勞動力市場一些指標正出現前所未有的矛盾狀況，暗示勞力市場疲弱的信號較那些透露供需緊張的信號更重要。

該行納入26項勞動力市場的同步指標發現，目前美國經濟復甦過程中，就業市場的健康狀況出現截然不同的信號，包括職位空缺率高於失業率，勞動力市場短缺，但勞動力參與率低於失業率。

研究人員表示，由於疫情迫使許多人退出勞力市場，勞動力參與率提供的負面信號，遠比正面訊號更能解釋現況。整體而言，勞動力市場情勢較某些總體數據顯示的糟糕。

聯儲局(Fed)也正在探究美國勞力市場為何如此緊張，目前企業普遍抱怨招聘不到人手，然而，現階段勞力市場人數仍較疫情前少800萬人。聯儲局理事布蘭納德(Lael Brainard)周二也對勞力市場表示擔憂，她認為美國經濟正在快速復甦，然而數百萬人仍處於失業狀態，目前貨幣政策存在兩面風險。她指出，就業離Fed期望目標還很遠，考慮到過去一年可能出現的長期就業成長，如此就業缺口將超過1,000萬個，預計未來幾個月勞動力市場將進一步取得進展。

在Fed矢言對通脹和就業取得實質性進一步進展的目標下，現階段就業市場衍生的問題顯得至關重要，因為這攸關於Fed是否將收緊超寬鬆貨幣政策。