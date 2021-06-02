美國500強企業出爐　沃爾瑪連續第9年蟬聯榜首

2021年《財富》美國500強排行榜周三(2日)出爐。受全球疫情影響，今年的上榜門檻從去年的56.6億美元降為53.7億美元；榜上全部500家公司總收入也略下降至約13.8萬億美元，較去年減少3.15%；上榜公司總收入相當於美國當年GDP的2/3。去年，這些美國最大企業的總利潤為8,586億美元，按年大幅減少29.8%，是2009年以來最大的降幅。

在今年的榜單上，沃爾瑪連續第9年蟬聯榜首，亞馬遜保持第2。得益於iPhone 12的熱賣，蘋果公司(Apple Inc.)營收上漲5.5%，排名升至第3位。

從盈利能力來看，Apple的利潤較上年利潤上升了3.9%，重回利潤榜榜首；而微軟利潤上漲12.8%，位列第二。科技和金融行業仍是最賺錢的行業，在最賺錢的前十家公司中，有9家來自這兩個行業。

作為對比，今年有108家上榜公司未實現盈利；相比去年，增加了48家。埃克森美孚40年來首次出現年度虧損，並成為榜上虧損最多公司，虧損額超過224億美元。同行業的美國西方石油公司位列虧損榜第二位，虧損額超過148億美元，達美航空和波音公司虧損也均超過100億美元。是次榜單其他亮點還包括…

美國「AAA三大科技巨頭」除亞馬遜外排名均有上升，Apple升至第三，Alphabet從第11位上升至第9位，三家公司全部進入前十。

亞馬遜雖然在排名上沒有變化，但保持了高速增長勢頭。過去十年內，該公司營收從340億美元躍升至3,860億美元。Alphabet首次進入前十；AMD躍升139位至第309名，是今年榜單上躍升幅度最大的公司。

今年共有39家新上榜或重新上榜公司，包括美國的百年企業奧的斯公司、推特創始人傑克·多爾西創立的支付公司Square、納斯達克公司、百勝餐飲集團、藝電公司、孩之寶公司、穆迪公司，等等。百勝餐飲集團今年回歸榜單，排名第478位。從百勝餐飲分拆出來的百勝中國控股有限公司，排名第363位，今年已是連續第5年上榜。

美國500強企業總市值達32.7萬億美元，比上年增長60%，是1995年以來最大的漲幅。

最賺錢的25家公司佔據上榜企業58%的盈利。科技企業是最賺錢的行業。47家科技企業總利潤高達2,750億美元，按年增加9%，佔上榜企業總利潤近三分之一。

巴菲特的巴郡從去年最賺錢公司子榜的榜首降至第3名，也是該子榜前五名裏唯一1家非科技類企業。

疫情中，有贏家也有輸家。美國500強中的能源公司在去年一共損失510億美元。酒店和航空公司也備受打擊。而上榜的金融公司數量從去年的91家上升到今年的94家，總利潤高達2510億美元。

過去6年，紐約州擁有最多美國500強企業；但今年紐約州和加州並列第1，分別有53家上榜企業。員工數超過20萬的上榜企業有32家，其中沃爾瑪員工數達230萬。但也有8家上榜企業的員工數不足8,000人。

自1995年起，174家企業從未落榜，包括沃爾瑪、微軟、摩根大通等，4家上榜公司成立於18世紀，另上榜公司平均年齡為84歲。