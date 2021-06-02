煤氣：今年不會調整煤氣費 正計劃疫苗鼓勵優惠
2021年06月02日 15:32
東網電視更多新聞短片
中華煤氣常務董事陳永堅
中華煤氣(00003)常務董事陳永堅重申，考慮到香港經濟仍未完全恢復，公司不會在今年內調整煤氣費。
陳氏指出，今年首季本地售氣量按年微跌1.8%，撇除季內日數較少的因素，售氣量則跌0.7%，相信是天氣影響。由於商業活動、酒店、旅遊及大型餐飲活動均未全面恢復，工商用氣量下跌，但民用氣量增加，故實際上疫情對業務影響輕微。
執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明補充，本港疫情有好轉，內地經濟亦接近完全恢復，相信整體公司表現，包括旗下港華燃氣(01083)的業務會按年改善。港華燃氣去年與上海燃氣達成策略性協議，何預料，6月中旬可以完成收購項目所有有關條件，預期屆時便能從煤氣公司帳面上反映上海燃氣的收益。
對於內地地區疫情反彈，陳永堅表示，當地生產業未受太大影響，未見工廠停產，而居民減少外出亦帶動家用氣量，相信對內地業務影響輕微。
在擴展內地城市環境衞生業務方面，他指出，煤氣公司暫未有具體併購水務項目的計劃，但對優質的城市環衛、污水處理及垃圾分類等項目特別感興趣，相信有助推動節能減排，未來亦會持續推動天然氣使用。
近日不少企業推出疫苗鼓勵計劃，陳表示，公司正編排相關優惠計劃，料本周內會公布，至於他本人亦已接種疫苗。另外，管理層並未對有關恢復紅股十送一安排的問題作出回應。