煤氣：今年不會調整煤氣費　正計劃疫苗鼓勵優惠

陳氏指出，今年首季本地售氣量按年微跌1.8%，撇除季內日數較少的因素，售氣量則跌0.7%，相信是天氣影響。由於商業活動、酒店、旅遊及大型餐飲活動均未全面恢復，工商用氣量下跌，但民用氣量增加，故實際上疫情對業務影響輕微。

對於內地地區疫情反彈，陳永堅表示，當地生產業未受太大影響，未見工廠停產，而居民減少外出亦帶動家用氣量，相信對內地業務影響輕微。

在擴展內地城市環境衞生業務方面，他指出，煤氣公司暫未有具體併購水務項目的計劃，但對優質的城市環衛、污水處理及垃圾分類等項目特別感興趣，相信有助推動節能減排，未來亦會持續推動天然氣使用。

近日不少企業推出疫苗鼓勵計劃，陳表示，公司正編排相關優惠計劃，料本周內會公布，至於他本人亦已接種疫苗。另外，管理層並未對有關恢復紅股十送一安排的問題作出回應。