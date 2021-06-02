法國外貿銀行︰晶片產業競爭激烈　中美恐脫鈎自成體系

晶片短缺引發全球政治、經濟角力，這不僅關乎於半導體供應的穩定，也在於由誰生產及主導。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，美國正積極拉攏日本等盟友聯合，限制高端技術流向中國；而中國則積極推動產業自主。雙方最終有機會演變成完全脫鈎，發展出完全不同的技術生態。

她認為，中美雙方的技術競賽，重點在於到底是中國先實現技術自主，抑或是美國先一步在技術層面上先完全拋離中國。她亦指出，由於當前美國主導了產業上游，如設計軟件等關鍵企業，故雙方有可能會發展成兩套獨立的晶片生態。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指出，全球晶片產業鏈其實相當分化，每個地區都有各自的優勢。如美國佔據高端晶片的設計，而日本則佔多數半導體材料的供應，台灣則在高端晶片代工生產上佔優。

不過，吳氏以近年中國記憶體晶片產業發展為例，指其產能短時間內暴漲，搶佔了少市場份額。因此，他認為全球各地推動本土晶片產業，長遠有機會導致新一輪的供應過剩，但由於高端晶片門檻較高，故低端晶片會是重災區。

就中期而言，他對晶片需求仍然樂觀，更直言「晶片就是新的石油」，因為電動車、5G通訊、加密貨幣等新趨勢，將會帶來強勁的需求增長。