布油撲71美元 道期靠穩
2021年06月02日 16:30
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美匯指數報90.03；港匯反覆見7.7595；離岸人民幣(CNH)報6.3876；美元兌日圓報109.78；歐元企1.2196，英鎊處1.4140。金價1,900關口受阻，報1,899美元。油價續升，布油高見70.95美元，紐油報68.04美元。道指期貨升12點。
●港股連升3日後受制29,500點阻力，恒生指數收報29,297點，跌170點或0.58%，結束3連升。國企指數收報10,951點，跌38點或0.35%；科技指數收報8,235點，跌70點或0.85%，主板成交1,502億港元。金融股領跌，友邦保險失守「紅底」，跌1.24%；滙豐控股跌1.2%。香港交易所倒跌0.69%。大型科網股個別發展，阿里巴巴回吐1.74%；美團跌0.38%。https://bit.ly/3peoJlC
●滬綜指收跌27點，外資淨賣出逾20億人民幣。https://bit.ly/3cbAEv0
●馬來西亞封城：半導體可「免疫」，惟被動元件生產仍受衝擊。
●通脹率157%，失業率40%，世銀：黎巴嫩成全球最嚴峻金融危機。
●愛立信料今年全球5G網絡使用人數將突破5億大關。
●傳美證交會去信特斯拉，抨擊未盡責監督馬斯克發文。
●疫情影響！台灣6月汽車銷量料按年跌15%。
●比特幣血洗未完！摩通料恐挫至2.4萬美元。
-瑞典行長憂虛擬貨幣用作犯罪，料監管將更嚴格。
-高盛：比特幣非避險資產，應視為銅的替代品。
●土耳其總統再度要求央行減息，里拉再創新低。
●澳洲第一季經濟增長1.1%，高過預期。
●調查：首季智利的智能手機出貨量大增71%，小米市佔率排第三。
●IEA：全球能源投資有望回升，惟距離實現淨零排放目標仍很遠。
●台積電亞利桑那州晶圓廠已開工，3納米製程望明年下半年面世。
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●人民幣難大升？官媒：莫把人幣資產當賭博「籌碼」。
●深圳市地方金融監管局對部分融資擔保公司進行監管約談。
●美國500強企業出爐，沃爾瑪連續第9年蟬聯榜首。
●煤氣：今年不會調整煤氣費，正計劃疫苗鼓勵優惠。