布油撲71美元 道期靠穩

美匯指數報90.03；港匯反覆見7.7595；離岸人民幣(CNH)報6.3876；美元兌日圓報109.78；歐元企1.2196，英鎊處1.4140。金價1,900關口受阻，報1,899美元。油價續升，布油高見70.95美元，紐油報68.04美元。道指期貨升12點。

●馬來西亞封城：半導體可「免疫」，惟被動元件生產仍受衝擊。

●通脹率157%，失業率40%，世銀：黎巴嫩成全球最嚴峻金融危機。

●愛立信料今年全球5G網絡使用人數將突破5億大關。

●傳美證交會去信特斯拉，抨擊未盡責監督馬斯克發文。

●疫情影響！台灣6月汽車銷量料按年跌15%。

●比特幣血洗未完！摩通料恐挫至2.4萬美元。

-瑞典行長憂虛擬貨幣用作犯罪，料監管將更嚴格。

-高盛：比特幣非避險資產，應視為銅的替代品。

●土耳其總統再度要求央行減息，里拉再創新低。

●澳洲第一季經濟增長1.1%，高過預期。

●調查：首季智利的智能手機出貨量大增71%，小米市佔率排第三。

●IEA：全球能源投資有望回升，惟距離實現淨零排放目標仍很遠。

●台積電亞利桑那州晶圓廠已開工，3納米製程望明年下半年面世。

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●人民幣難大升？官媒：莫把人幣資產當賭博「籌碼」。

●深圳市地方金融監管局對部分融資擔保公司進行監管約談。

●美國500強企業出爐，沃爾瑪連續第9年蟬聯榜首。

●煤氣：今年不會調整煤氣費，正計劃疫苗鼓勵優惠。