【產經直播】基金經理點睇6月港股走勢？
2021年06月02日 16:35
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港股周三(2日)反覆下跌，低見29,208點，跌260點，最終收報29,297點，跌170點。本周外圍消息多，包括聯儲局公布經濟褐皮書等，投資者想撈貨不如再等等？
京東(09618)舉行618活動，股價逆市靠穩，收報299.8元，微升0.67%；股價近月由低位261元已反彈不少，短炒水位仲夠唔夠？至於美團(03690)績後股價強勢，連續急升兩日後，周三(2日)僅偏軟，收報311.8元，微跌0.38%，股價是否於大漲小回格局？做淡時機未到？
科興旗下新冠肺炎疫苗獲世界衞生組織緊急使用，不過擁有科興約15%股權的中生製藥 (01177)股價未有太大刺激，周三(2日)上升不足1%，是否蟹貨多局限升幅？
新一批通脹掛鈎債券(iBond)被形容為「零風險」回報產品，周二(1日)開始接受申請，市場反應熱烈，有興趣的人士應該採用甚麼策略？
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