【產經直播】基金經理點睇6月港股走勢？

港股周三(2日)反覆下跌，低見29,208點，跌260點，最終收報29,297點，跌170點。本周外圍消息多，包括聯儲局公布經濟褐皮書等，投資者想撈貨不如再等等？

新一批通脹掛鈎債券(iBond)被形容為「零風險」回報產品，周二(1日)開始接受申請，市場反應熱烈，有興趣的人士應該採用甚麼策略？

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