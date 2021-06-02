5月工廈成交總值55億元　按年大升4.2倍

工商舖市況持續回暖，市場陸續湧現大額買賣個案，帶動上月部分類別物業成交金額向上。中原(工商舖)資料顯示，5月份工商舖買賣市場成交總值約104.27億元，當中以工廈表現最好，期內買賣金額約55.72億元，按月上升約15.8%，按年更漲達4.2倍。而上月整體交投量錄608宗，按月回軟約5.7%，但已連續3個月單月交投超過600宗水平。

該行董事總經理潘志明認為，自去年第四季起工商舖市況已見慢慢回暖，經過約半年時間該類物業可說已重拾正軌，除了「減辣」措施的利好因素外，疫苗接種、防疫措施放寬、經濟前景現曙光等因素，都為市場帶來正面推動作用。現時工商舖物業已見升勢跡象，相信會有更多投資者及用家加快步伐，趕在市況全面回升前入市，料交投量會持續上揚。

據該行統計，5月份工商舖買賣涉額共約104.27億元，雖較4月微跌約4.27%，但按年則大幅增加約91.35%。上月份工商舖買賣成交總值較好的工廈，期內涉及金額較4月份多7.62億元，而去年同期該類物業成交金額只約10.7億元，多出約45.02億元。至於近期買賣氣氛熾熱的商舖市場，上月交投金額亦達約34.58億元，按月多2.67億元，升幅約8.4%，同時，比較去年同期約27.79億元，更多約6.79億元，顯著上漲約24.4%。不過，寫字樓買賣表現較遜色，上月成交金額只有約13.97億元，按月大減約14.95億元或約51.7%，而按年同期也少約2.03億元或約12.7%。

此外，5月份整體工商舖交投量較4月份的645宗，按月少37宗，但按年同期仍高約1.36倍，而各類別物業都較4月份減少，其中亦以商廈跌幅較大。上月該類物業錄73宗成交，按月大跌約25.5%，但按年亦顯升約21.7%。而工廈及舖位按月成交微跌，當中工廈5月錄374宗買賣，按月少約1.58%，按年則大漲約1.67倍。上月商舖則錄161宗，較4月少約3.6%，而與去年同期比較，也飆升約1.78倍。