華為推鴻蒙撼Android　內地手機商暫未表態支持

外媒報道，中國通訊設備龍頭華為於6月2日(周三)公布自行研發的智能手機操作系統鴻蒙。分析指，華為推鴻蒙為了擺脫美國供應商，並挑戰Google安卓系統(Android)的主導地位。

報道說，華為遭美國4輪制裁，由去年8月開始，其智能手機已無法再取得安卓系統更新，因而推出鴻蒙系統做為替代，並開放鴻蒙系統的原始碼軟件，希望說服其他手機製造商使用。

惟安卓系統擁有成熟的軟件開發商網絡，以及數十億習慣其介面的消費者，在智慧手機市場上佔據主導地位。據悉，市場上已售出的智能手機中，逾80%使用安卓，其餘則為蘋果公司iOS系統。而早年，三星電子曾推出Tizen系統，但未能於三星智能手機用戶中流行；微軟也曾嘗試銷售其Windows系統的智能手機，兩者均鎩羽而歸。

諮詢公司International Business Strategies行政總裁瓊斯(Handel Jones)表示，華為在中國推廣鴻蒙系統會更容易，因為中國對Google應用程式的依賴較低，惟鴻蒙系統在美國、歐洲及印度等國將面臨挑戰，因為Google應用於上述國家佔主導地位，同時中國手機企業不想犧牲銷售。

華為輪值董事長徐直軍早前預計，今年底前將有逾3億台設備搭載鴻蒙系統，包括2億台華為自有設備，第三方家電設備的1億台。不過，截至目前為止，中國主流手機廠商無一表態要使用鴻蒙系統。