新盤集中地掃管笏湧現多宗取消交易個案

發展商開盤反應理想，但個別樓盤仍湧現交易告吹個案。近年成為上車盤集中地的屯門掃管笏一帶，由於提供不少面積較細單位，吸引大批年輕買家等入市置業，不過區內樓盤不時出現取消交易情況，區內有臨近現樓項目新近連環錄得10宗同類個案。

●屯門OMA OMA連錄10宗交易告吹個案

新盤市場續現交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，永泰地產（00369）旗下屯門OMA OMA，連環出現10宗同類個案，合共涉及原本成交金額6,565.5萬元，每戶售價介乎491.9萬至1,053.9萬元，全部分別於2019年6至11月期間購入，並已列明為終止買賣合約。

價單顯示，發展商已調升有關單位售價，其中1A座17樓G室，實用面積449方呎，折實售價約702.7萬元，較2019年11月首度推出時售價628.3萬元，加價逾11.8%。

●屯門OMA OMA提價加推37伙 周日發售

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，項目臨近現樓，現場單位景觀開揚，是次推出單位大部分均享翠綠內園景觀，中高層更享有青山灣一帶海景，故相應上調單位呎價平均約5至7%。該批單位將於周日(6日)發售。

●屯門NAPA洋房成交價逾3023萬元

一手洋房續錄成交。會德豐地產旗下屯門NAPA，透過招標形式售出C20獨立洋房，間隔三房雙套設計，實用面積2,032方呎，天台面積627方呎，花園則為526方呎，成交價逾3,023.61萬元，呎價14,880元。據悉，買家購入單位自住。項目至今累售415伙，包括381個分層戶及34間獨立花園洋房，佔可售單位431伙約96%，累套現逾37.1億元。

●柏傲莊III收近2萬票 超購近59倍

鐵路上蓋項目收票反應持續踴躍。新世界發展（00017）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，本周六（6月5日）將開售首輪331個單位，市場消息透露，截至今日（6月2日）下午7時，暫已累收近2萬張入票登記，超額認購近59倍。

該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，項目認購反應理想，明日下午將會截止登記，最終票數有機會接近去年第1期推所錄22,763票成績。暫錄入票人士佔約6成為去年曾於第1、2期入票客源。區域方面，約7成入票者來自新界區、2成來自九龍區、其餘為港島區。準買家以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

該盤日前加推價單2號涉149伙，包括19伙一房、60伙兩房、51伙三房及19伙四房戶，實用面積由310至1,022方呎，折實售價753.9萬至2,529.5萬元，折實呎價17,999至25,781元。

●何文田新盤芳菲料6月開盤 最細面積286呎

多個市區單幢新盤快將登場。協成行董事總經理方文雄表示，旗下何文田勝利道5號新盤命名為芳菲，提供71個單位，標準戶間隔一房至兩房，實用面積由286至481方呎，亦設4個特色戶。

該公司總經理方添輝稱，項目最快6月內開售，預計關鍵日期為2022年9月底。而同系筲箕灣項目可建樓面約6萬方呎，料亦主打中小型單位，最快明年底可推售。

方文雄又稱，旗下個別項目有機會重建，包括商業及豪宅，目前仍在計劃階段。他指出，香港人喜歡置業，具剛性需求，樓市走勢樂觀，今年底前樓價可望上升5至7%。