秘魯大選恐爆「銅價黑天鵝」　全球經濟命懸南美

南美洲政局牽動大宗商品市場神經！全球第二大銅礦供應國的秘魯下周日將舉行第二輪總統選舉投票，被視為礦業「黑天鵝」。由於支持度較高的極左派卡斯蒂洛提議對銅銷售徵收最多高達75%的重稅，若他當選總統，勢擾亂全球銅礦供應格局，尤其是銅是「綠色能源轉型」的重要原材料，倘銅價上漲，亦將加劇全球通脹危機。

剛過去的周日，卡斯蒂洛在Twitter上分享了一份文件，提議倣效鄰國智利，對銅銷售徵收重稅。擬議措施包括對礦企利潤徵收新稅、仿照智利和哥倫比亞根據銷售額徵收特許權使用費，以及與大型公司重新談判稅務穩定協議等。

今年較早前，智利國會下議院剛剛批准了一項由反對黨提出的特許權使用費法案，計劃對銅、鋰和其他金屬的銷售徵收3%的基本特許權使用費。由於銅價急升，智利還將對銅施行累進式徵稅，價格在每磅2至2.5美元之間的銅銷售額將徵收15%的邊際稅率，高於4美元的銅銷售額將徵收75%的邊際稅率。

如今，若銅礦產量佔全球比例超過10%的秘魯也加入智利的銅銷售稅行列，勢必進一步影響全球銅礦供應，為銅價帶來進一步的上升壓力。

倫敦期銅於4月份突破每噸10,000美元，為10年來首次，周三報10,199.5美元，跌0.44%。瑞信維持看好，認為銅價有望升至11,000美元的整數關口，若之後突破此關，下一個阻力位可能在11,210美元，然後是11,440美元；而若銅價出現進一步回調，預期在9,617至9,719美元有較強支持，但這並非該行的基本預測。

值得注意的是，若卡斯蒂洛勝出選舉並按計劃徵收銅銷售稅，中國採礦商包括五礦資源（01208）和中國鋁業（02600）料會首當其衝。這是因為中國採礦商已成為秘魯礦業的主要參與者之一，中國亦是秘魯銅礦最大買家，採購的銅礦用途由建築到發展電動車。五礦資源和中國鋁業均有與秘魯簽訂稅務穩定協議。

有分析員認為，卡斯蒂洛的最新提案遠不如他在第一輪選舉中的說辭激進，但若他真的當選總統，大型礦企應做好談判準備。

事實上，智利政局已經出現過一隻黑天鵝。智利上月舉行的地方選舉和「制憲會議」成員選舉結果顯示，中右翼執政聯盟遭遇重挫，未能獲得「制憲會議」中足以左右新憲法制訂的三分​​之一席位。在左翼政黨主導修憲工作下，當地礦業面臨嚴峻法規威脅。

除銅價外，另一個帶來通脹壓力的是油價。石油輸出國組織和盟國（OPEC+）乘油價上漲，周二同意按計劃7月增產每日約45萬桶，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲唱好需求前景改善，紐約期油周二創逾兩年收市新高後，周三續升0.8%至每桶68.48美元。

不過，Energy Aspects分析員Amrita Sen表示，全球石油需求將取決於亞洲市場對疫情的反應，像目前東南亞正在實施新的疫情限制措施，這可能會讓全球石油需求，在2022年中期才會回復到疫前水平。

●食正農產品漲價潮 巴西首季經濟增1.2%

同樣是南美洲國家，作為糧食出口大國的巴西就成為農產品漲價潮的大贏家，其經濟已恢復至2019年底，即疫情爆發前的水平。巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）也直言，今年的經濟成長可能非常強勁。近期該國央行進一步收緊貨幣政策下，更推動其貨幣匯率揚升。

巴西公布，今年首季國內生產總值（GDP）按季增長1.2%，增幅超超出市場分析師預期的0.7%。官方統計機構IBGE的數據顯示，首季GDP增長主要是服務業、工業及固定商業投資反彈。同時，季內農業產出增長達5.7%，增速為4年來最快。

值得注意的是，這已是該國連續3季錄得GDP增長，雖然增幅略有放緩，但持續復甦的勢頭顯示其已走出衰退。巴西經濟部表示，各項指標顯示復甦仍在繼續，但同時警告當地正遭遇數十年來最嚴重的旱災之一，可能會阻礙電力供應，並最終影響更廣泛的經濟活動。

巴西貨幣雷亞爾周二上漲超過1%，高見5.15兌每美元，觸及5個月來高位。事實上，由於糧食漲價帶來的通壓力，央行早前已兩度加息0.75厘，目前基準利率已達到3.5厘水平，是少數在疫情後率先加息的主要經濟體，也從側面引證了當地經濟正重回正軌。

Infinity Asset Management首席經濟學家Jason Vieira形容，首季巴西經濟增長非常好；尤其是固定商業投資部分，這將使未來數季前景變得樂觀。高盛分析師Alberto Ramos也認為，隨着疫苗接種方面的進一步進展、經濟逐步重新開放、新的財政刺激措施以及消費者和企業信心的恢復，未來數季經濟將顯著向好。

●澳洲經濟返疫前 失業率穩步下降

全球經濟反彈，受惠於礦業蓬勃發展，加上疫情受控，澳洲經濟持續復甦，首季國內生產總值（GDP）按季增長1.8%，優於市場預期的1.5%，並連續3季錄得增長，經濟活動已回復至疫前水平；首季經濟按年則增長1.1%，亦高於市場預期的0.6%。

澳洲首季政府開支減少0.5%，但家庭開支增長了1.2%，為經濟增長貢獻0.7個百分點；私人投資增加5.3%，為經濟增長貢獻0.9個百分點；儲蓄率則由前一季的12.2%降至11.6%。

澳洲經濟急速反彈，主要是當地疫情未有擴散，提振消費者和商業信心。大規模的財政和貨幣刺激政策，強化了封鎖期間家庭和企業的財政狀況，並推動消費活動和企業招聘活動。

分析員表示，連同澳洲，現時只有6個國家經濟超越疫前水平，實屬罕見，平均而言，經合組織（OECD）成員國經濟較疫前縮2.7%，當中英國經濟縮近9%，歐盟和美國亦分別縮5%和1%；澳洲當前首要任務是維持經濟增長勢頭，因為維多利亞省封城凸顯疫情仍未過去。而澳洲疫苗接種進度緩慢，是另一個潛在經濟風險。

不過，考慮到澳洲家庭儲蓄率仍然高企，反映仍有充足彈藥進行消費，有助推動經濟持續增長；當地失業率亦穩步下降，由疫情高峰的7.4%降至4月的5.5%。澳元連升兩日後回軟，周三跌0.52%至77.15美仙。