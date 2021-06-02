最貴入場費新股紀錄被打破 竟然係...

該公司全球發售共1,682.96萬股股份，其中一成作香港發售，集資最多29.12億元，預計將於本月16日掛牌。高盛和中金為聯席保薦人。

集資淨額所得約39.9%用於為創美基地的建設提供資金；約18.3%提升研發能力及為研發項目提供資金；約10.8%開發智能訊息技術系統；約10.5%擴大內部銷售團隊；約9.6%用於營銷及品牌推廣；約6.2%建立更多區域示範中心；餘款用作營運資本及其他一般企業用途。

他稱，耀才已經預留500億元孖展額供客戶認購時代天使，暫已經有一半額度(即約250億元)客戶初步有意向認購。