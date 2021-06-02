美股3大指數牛皮　AMC又瘋漲22%

美國散戶概念股瘋炒之際，3大指數陷入悶局，道指早段曾漲8點，至34,583點；標指升2點，至4,204點；以科技股為主的納指漲18點，至13,755點。值得注意的是，受網民吹捧的連鎖戲院AMC日前向基金Mudrick Capital配股後，後者於日內已悉售股份，由無數散戶「接火棒」。

散戶網軍的「基地」Reddit討論區的WallStreetBets社群當中，目前最熱門的一篇文章題為「為何AMC股價會揚升及為何未來會繼續上漲」。發表該文章的用戶鼓勵散戶繼續買入並持有AMC的股票及認購期權，推高股價以逼使莊家(market maker)買入更多股票作對沖，從而令股價繼續揚升。

然而，基金公司Mudrick Capital在周二斥2.305億美元認購了8,50萬股AMC股份後，據報已於同日沽清了新買入的股份。以周二收市價計算，Mudrick單日賺取了4182萬美元利潤。消息人士透露，Mudrick向客戶解釋出售AMC股份是因為其估值過高。

AMC段價升22%，高見39.33美元；同為散戶熱捧股的黑莓(Black Berry)及高斯電子分別升10.9%及9.17%；另一散戶愛股的GameStop則升2.3%，報255美元。