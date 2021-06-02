租客加快「轉租為買」　傲雲峰以1000萬沽出

屯馬綫全線通車在即，帶動附近樓價上升。其中，有土瓜灣租客因擔心樓價隨時上漲，故加快「轉租為買」步伐，區內傲雲峰2座一個極高層G室，實用面積約519方呎，以1,000萬元沽出，呎價約19,268元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角海景台低層D室，實用面積約730方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,442萬元承接，呎價約19,753元。原業主於2017年10月以1,286萬元購入，持貨近4年，符合毋須繳付額外印花稅的轉售期限（SSD），帳面獲利156萬元或約12%。

●北角港輝豪庭中層C室，實用面積約337方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以715萬元承接，呎價約21,217元。原業主於2010年7月以313萬元購入，持貨近11年沽，帳面獲利402萬元或近1.3倍。

●西灣河逸濤灣3座秋盈軒高層E室，實用面積約760方呎，三房連套房及儲物室間隔，議價後獲外區換樓客以1,998萬元成交，呎價約為26,289元。原業主於2000年10月以約569.5萬元購入，現轉手帳面獲利約1,428.5萬元，升值約2.5倍。

●柴灣杏花邨23座中層6室，實用面積約656方呎，三房間隔，業主以1,048萬元將單位易手，呎價約15,976元。原業主於1989年以69.5萬元買入單位，持貨32年帳面獲利978.5萬元或約14倍。

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九龍區

●土瓜灣傲雲峰2座一個極高層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，以1,000萬元沽出，呎價約19,268元。原業主於2016年2月以約670萬元購入，持貨5年現轉手帳面獲利約330萬元或約49.3%。

●長沙灣宇晴軒中層C及D室相鄰特色單位，其中C室實用面積467方呎，D室實用面積454方呎，合共921方呎，現為三房間隔，以1,645萬元易手，呎價約17,861元。原業主分別於2009年10月以300萬元及375萬元購入C及D室，現轉手帳面獲利970萬元或約1.4倍。

●將軍澳新都城3期1座中層C室，實用面積406方呎，屬兩房間隔，開價762萬元，後降價29萬至733萬元獲港島西換樓客承接，呎價約18,054元。原業主於1999年3月以226.24萬元購得，現帳面獲利506.76萬元或約2.2倍。

●旺角奧柏．御峯2座中層H室，實用面積274方呎，開放式廚房間隔，以540萬元成交，呎價約19,708元。原業主於2015年6月以452萬元購入，持貨6年帳面獲利88萬元或約19%。

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新界區

●元朗御豪山莊8座低層A室，兩房間隔，實用面積約489方呎，以600萬元放盤1日即獲區內客接洽，議價後以約595萬元成交，成交價較市價高約6%，呎價約12,168元。原業主於2018年6月以約580萬元購入，現轉售帳面賺約15萬元。

●荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659方呎，屬三房連套房間隔，單位放盤約1年，原叫價970萬元，至近日以960萬元成功沽出，呎價約14,568元。原業主於2010年12月以約428萬元購入，持貨11年現轉手帳面獲利約532萬元或約1.2倍。

●馬鞍山天宇海5B座中層C室，實用面積666方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，呎價約15,015元。原業主於2010年以522萬元購入，持貨11年現帳面獲利478萬元，單位升值約91.6%。

●大埔嵐山1座中層D室，實用面積502方呎，兩房間隔，議價後以693萬元易手，呎價約13,805元。原業主於2014年以447萬元購入，持貨7年獲利246萬元或約55%。

●青衣盈翠半島1座低層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，開價約1,030萬元放售逾年，終獲區內客洽商，議價後以985萬元承接，呎價約18,942元。原業主於2018年4月以約800萬元購入，現轉手帳面獲利185萬元或約23.1%。

●粉嶺名都3座中層B室，實用面積399方呎，兩房間隔，以535萬元成交，呎價約13,409元。原業主於1993年以189萬元一手購入，持貨28年獲利346萬元或1.83倍。

●粉嶺帝庭軒5座高層F室，實用面積469方呎，兩房間隔，開價約655萬元，議價後以645萬元獲承接，呎價約13,753元。原業主於2016年以488萬元購入，持貨5年獲利157萬元或約32%。

●沙田第一城29座高層E室，實用面積451方呎，屬三房間隔，開價818萬元放盤1個月後，減價33萬元以785萬元沽售，呎價約17,406元。原業主於2004年3月以163萬元購入，持貨逾17年帳面獲利622萬元或約3.8倍。