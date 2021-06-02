俄表態研數碼盧布　官民續對撼比特幣看跌

全球官方數碼貨幣與虛擬貨幣繼續激鬥！俄羅斯最新表態支持研發自身數碼貨幣，中國趁勢擴大測試。世界各地央行陸續道出立場，虛擬貨幣「一哥」比特幣顯然上升乏力，經歷上月中曾上試每枚6萬美元後，近期一直只能在3.5萬至4萬美元徘徊。投行高盛指比特幣非避險資產，應視其為銅的替代品；虛擬貨幣交易平台則繼續催谷，推出扣帳卡供客戶在實體店使用虛擬貨幣。

隨着金融業持續向數碼化發展，俄羅斯指央行數碼貨幣將成為金融系統的未來，快速而便宜的支付系統是當今所需，預計明年啟動試驗「數碼盧布」。至於在這方面屬先驅的中國，將透過類似彩票的方式，向北京市民發放數碼人民幣，規模約4,000萬元人民幣。民眾可在6月5日至7日透過手機抽利是，每個為200元數碼人民幣，可在指定的2,000家商店消費。

面對央行競爭及打壓，虛擬貨幣明顯弱勢，摩根大通警告，比特幣跌浪未完，主因是大戶信心受創，估計可能要跌至2.6萬美元才見底。誠然，比特幣一直被幣圈人士視為黃金的替代品，並稱其能對抗通脹，惟高盛駁斥此說法，稱若觀察比特幣與銅之間的相關性、或與風險偏好指標之間的關係，就會發現比特幣是投資者「無懼風險」（Risk On）時選擇買入的資產；相比之下，黃金則被視為避險資產。

高盛續指，通脹有好壞之分，避險工具亦有所不同。因需求增多而造成的好通脹，會令比特幣、銅和石油等成為避險工具；惟晶片、大宗商品等原材料短缺所形成的壞通脹，投資者則會利用黃金避險，故現時虛擬貨幣及黃金的價格一定程度反映此理論。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周三(2日)曾升5.13%，至37,514美元；以太幣亦漲7.59%，至2,720美元。狗狗幣波動較大，突飆逾30%，一度見0.4256美元，創近半個月新高。

幣圈也非坐以待斃，美國虛擬貨幣交易平台Coinbase表示，旗下的扣帳卡將會與Apple Pay等主流智能手機支付平台合作，讓客戶可以透過手機進行購物。該扣帳卡將在用戶Coinbase的虛擬貨幣直接扣除，並自行轉換成美元結帳，所以使用上與傳統銀行所發行的扣帳卡無異。值得注意的是，因交易涉及幣值轉換，該平台會收取手續費，惟消費也可獲得4%的虛擬獎賞（Crypto Reward）。英資渣打集團（02888）也打算設立合資企業買賣比特幣等。

另外，虛擬貨幣雖在內地被禁，但中國券商亦積極打入海外市場。據報，富途和老虎證券近期分別透露，正於新加坡和美國申請虛擬貨幣的交易許可。其中，富途稱，留意到客戶對虛擬貨幣非常感興趣，目標最快年底前有相關產品推出。