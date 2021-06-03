創富兼保養贏盡人生！學識4招　保持良好記憶力

盡早創富退休，相信是不少人的夢想，但有多少錢才算最理想？有了財富，也要有強健的體魄、充足的睡眠、良好的記憶力，以及能夠迅速回復體力，這樣才能享受人生。

【學識4招 保持良好記憶力】

金融市場瞬息萬變，良好的記憶力不可缺少！例如早前美國3個月期債息相對10年期「倒掛」，不少資深分析員就立即援引記憶，力圖「正視聽」，因這未必一定是壞消息。究竟怎樣才能不花大錢吃補品，又可保持良好記憶力呢？以下是綜合外國專家研究，不妨參考：

1.充足睡眠

大腦在睡眠的時候，才會移除細胞在白天新陳代謝時產生的廢物，亦可保護大腦不受自由基傷害。大部分人每天需要7至8小時的睡眠，最好是睡在全黑的房間或戴眼罩，切勿輕視睡眠的重要性。

2.定期運動

運動可增強大腦的血液流量，幫助產生新的血管，大大提升大腦的可塑性和認知功能。專家建議每周最少3至4次「快步行30分鐘」。

3.多吃蔬果

實驗顯示，目前包括記憶力衰退等很多疾病是源自每日蔬菜和水果攝取量不足，故請將目標設定成每天進食10份蔬果。

一份蔬菜約等於：

‧一碗未經烹調的葉菜，如生菜、椰菜

‧半碗煮熟的蔬菜、芽菜、瓜類或菇類

‧半碗煮熟的豆類，如荷蘭豆、紅腰豆

‧四分之三杯沒有添加糖的新鮮蔬菜汁

4.樂觀心態

要學習處之泰然，因這有助減少壓力賀爾蒙的釋放，對腦部健康絕對有益。凡事開心一點吧！面對跌市也如是……

【放假做7件事幫身體叉電】

來到星期六仍然覺得好灰？因為星期一至五工作過勞、費神睇市，甚或做上司要管理下屬等，虛耗不少精神及體力，即刻醒你7招急叉電回復體力！

1.小睡片刻

有時間的話，可以在中午抽20分鐘至一小時小睡，趁進入深層睡眠之前就起床，否則更難起來。有研究顯示，午睡片刻的威力很大，短短10幾分鐘足以令全日精神！

2.喝咖啡提神

咖啡提神毋須多講。但要注意每日勿喝多過3杯，以及下午4時後不要再喝，否則會影響晚間睡眠，令第二日更疲累。

3.多喝開水

有否想過被工作谷爆的後遺症原來是缺水？其實多喝水可促進血液循環，專家建議每日吸收的水分為體重（以磅計）的一半，然後把數字換算成安士（例如體重200磅的一半，即100磅，那就需要喝100安士的水）。謹記不要等到口渴才喝，因為人體有如海綿一樣，等到口渴才大量喝水其實會難以吸收，結果都會排出體外。

4.補充維他命

補充維他命和礦物質都有助提神。研究證明，多吃有維他命B12的三文魚和羊肉可以抗疲勞；牛肉同肝臟就有較多鐵質，有助血液循環；菠菜、果仁則有豐富的鎂，加強肌肉機能。

5.遠離藍光

晚上睡前數個鐘，謹記不要玩手機、平板電腦等不斷發出藍光的電子產品，要讓身體分泌有助入眠的褪黑激素，培養睡覺情緒。其實早在2001年已有研究證明，藍光會影響睡眠質素。

6.檢查身體

《The Exhaustion Breakthrough》作者Holly Phillips博士建議，每隔一小時要抽兩分鐘來感受身體有否疼痛，尤其是肌肉，若有痛感便應立即拉筋紓緩。換言之，就算周末加班也要謹記每隔一小時步行一至兩分鐘，避免長期坐下。

7.親親大自然

大自然鳥語花香、山明水秀，想一次過滿足視覺、聽覺、觸覺和嗅覺，就不要再困在人造城市，親親大自然絕對有着數！

【把握6個鐘睡眠黃金時間】

金融市場秒秒鐘隨時幾百萬上落，即使只是散戶投資者，或許都會覺得每天時間不夠用，有時惟有犧牲睡眠的時間。不過，這樣或會帶來災難性後果，因為長期睡眠不足，會導致健康出現問題。

早在1980年代，美國對110萬人進行大規模調查，結果發現對身體最有益的睡眠時間是6.5至7.4小時。那麼，若因工作等原因，要犧牲睡眠的話，可以削減到甚麼程度呢？

根據研究顯示，成長賀爾蒙會在進入睡眠後的3小時內分泌。所謂成長賀爾蒙，即促進身體發育的賀爾蒙，當中以孩童分泌量最多；成人則主要用來修復受損的細胞。因此，長時間睡眠不足會導致皮膚變差。

另外，皮質醇又稱為壓力賀爾蒙，當人感受到壓力時就會分泌，尤其是半夜3時過後，分泌量會增多，使體溫上升，一直持續到天亮，於是會自然醒來。

若依照賀爾蒙的分泌時間來看，在晚上12時至早上6時之間睡覺是最好的。若要削減睡眠，最少都要有「4個半小時睡眠」，時間在半夜1時，到清晨5時半起床，到了周末就要彌補平日睡眠不足。

故此，就算你怎樣忙碌，也要犧牲追看每日美股下半場的行情，畢竟健康要緊。

【有多少錢才快樂？有數得計】

常言道：「錢不是萬能」、「金錢買不到快樂」。不過，又有人經常說「無錢就萬萬不能」。究竟有多少錢才會快樂呢？200萬元還是兩億元？

外國專家就進行研究，上述答案當然是各有所需！有人擁有200萬元就心滿意足，有人連兩億元也覺得不夠用。因此，研究結果發現，金錢與快樂之間是有方程式的，就是：財富持久力=淨現金價值/年度開支（假設財富增長能與通脹一致）

怎樣理解上述方程式？舉例說，假如你擁有250萬元的投資或現金組合，每年你覺得能令自己開心的總花費是100萬元。那麼，你的「財富持久力」是2.5年，即現有財富僅夠你維持「開心花費」2.5年。

根據定義，你仍是相對貧窮的，因明顯地未能達到財務自由的境界，仍要面對自己不喜歡的事、工作等。

不過，有人僅擁有25萬元，而他本身已經有社會援助，覺得每年額外花費一萬元已經夠用，他的「財富持久力」就能達到25年。雖然財富不多，但是勝在花費少。

請不要輕看上述方程式，它帶來的啟示作用甚大。舉例說，根據方程式，你可以變動的是「淨現金價值」或「年度開支」，前者增大或後者縮小，就能令「財富持久力」變得更長久。另外，這個方程式亦印證，若果貪一時快樂而加大短期開支，最終只會影響財務自由的時間。

【7招助增財富持久力】

那麼，該如何變動方程式數值呢？撰寫了不少著名理財書籍的作者Jonathan Clements於其著作《Enrich Your Life in Just 77 Days》（在77天內豐富您的生活）中，列出了7件要做的事：

1. 努力儲錢

2. 保持最低債務

3. 確保免受重大金融威脅

4. 時刻準備好面對失業

5. 壓低投資成本

6. 減少稅項，切勿嫌煩

7. 避免不必要的風險投資

上述7點雖然老生常談，但確實必須重視。