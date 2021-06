創富兼保養贏盡人生！學識4招　保持良好記憶力

盡早創富退休,相信是不少人的夢想,但有多少錢才算最理想?有了財富,也要有強健的體魄、充足的睡眠、良好的記憶力,以及能夠迅速回復體力,這樣才能享受人生。

【學識4招 保持良好記憶力】

金融市場瞬息萬變,良好的記憶力不可缺少!例如早前美國3個月期債息相對10年期「倒掛」,不少資深分析員就立即援引記憶,力圖「正視聽」,因這未必一定是壞消息。究竟怎樣才能不花大錢吃補品,又可保持良好記憶力呢?以下是綜合外國專家研究,不妨參考:

1.充足睡眠

大腦在睡眠的時候,才會移除細胞在白天新陳代謝時產生的廢物,亦可保護大腦不受自由基傷害。大部分人每天需要7至8小時的睡眠,最好是睡在全黑的房間或戴眼罩,切勿輕視睡眠的重要性。

2.定期運動

運動可增強大腦的血液流量,幫助產生新的血管,大大提升大腦的可塑性和認知功能。專家建議每周最少3至4次「快步行30分鐘」。

3.多吃蔬果

實驗顯示,目前包括記憶力衰退等很多疾病是源自每日蔬菜和水果攝取量不足,故請將目標設定成每天進食10份蔬果。

一份蔬菜約等於:

‧一碗未經烹調的葉菜,如生菜、椰菜

‧半碗煮熟的蔬菜、芽菜、瓜類或菇類

‧半碗煮熟的豆類,如荷蘭豆、紅腰豆

‧四分之三杯沒有添加糖的新鮮蔬菜汁

4.樂觀心態

要學習處之泰然,因這有助減少壓力賀爾蒙的釋放,對腦部健康絕對有益。凡事開心一點吧!面對跌市也如是……

【放假做7件事幫身體叉電】

來到星期六仍然覺得好灰?因為星期一至五工作過勞、費神睇市,甚或做上司要管理下屬等,虛耗不少精神及體力,即刻醒你7招急叉電回復體力!

1.小睡片刻

有時間的話,可以在中午抽20分鐘至一小時小睡,趁進入深層睡眠之前就起床,否則更難起來。有研究顯示,午睡片刻的威力很大,短短10幾分鐘足以令全日精神!

2.喝咖啡提神

咖啡提神毋須多講。但要注意每日勿喝多過3杯,以及下午4時後不要再喝,否則會影響晚間睡眠,令第二日更疲累。

3.多喝開水

有否想過被工作谷爆的後遺症原來是缺水?其實多喝水可促進血液循環,專家建議每日吸收的水分為體重(以磅計)的一半,然後把數字換算成安士(例如體重200磅的一半,即100磅,那就需要喝100安士的水)。謹記不要等到口渴才喝,因為人體有如海綿一樣,等到口渴才大量喝水其實會難以吸收,結果都會排出體外。

4.補充維他命

補充維他命和礦物質都有助提神。研究證明,多吃有維他命B12的三文魚和羊肉可以抗疲勞;牛肉同肝臟就有較多鐵質,有助血液循環;菠菜、果仁則有豐富的鎂,加強肌肉機能。

5.遠離藍光

晚上睡前數個鐘,謹記不要玩手機、平板電腦等不斷發出藍光的電子產品,要讓身體分泌有助入眠的褪黑激素,培養睡覺情緒。其實早在2001年已有研究證明,藍光會影響睡眠質素。

6.檢查身體

《The Exhaustion Breakthrough》作者Holly Phillips博士建議,每隔一小時要抽兩分鐘來感受身體有否疼痛,尤其是肌肉,若有痛感便應立即拉筋紓緩。換言之,就算周末加班也要謹記每隔一小時步行一至兩分鐘,避免長期坐下。

7.親親大自然

大自然鳥語花香、山明水秀,想一次過滿足視覺、聽覺、觸覺和嗅覺,就不要再困在人造城市,親親大自然絕對有着數!

【把握6個鐘睡眠黃金時間】

金融市場秒秒鐘隨時幾百萬上落,即使只是散戶投資者,或許都會覺得每天時間不夠用,有時惟有犧牲睡眠的時間。不過,這樣或會帶來災難性後果,因為長期睡眠不足,會導致健康出現問題。

早在1980年代,美國對110萬人進行大規模調查,結果發現對身體最有益的睡眠時間是6.5至7.4小時。那麼,若因工作等原因,要犧牲睡眠的話,可以削減到甚麼程度呢?

根據研究顯示,成長賀爾蒙會在進入睡眠後的3小時內分泌。所謂成長賀爾蒙,即促進身體發育的賀爾蒙,當中以孩童分泌量最多;成人則主要用來修復受損的細胞。因此,長時間睡眠不足會導致皮膚變差。

另外,皮質醇又稱為壓力賀爾蒙,當人感受到壓力時就會分泌,尤其是半夜3時過後,分泌量會增多,使體溫上升,一直持續到天亮,於是會自然醒來。

若依照賀爾蒙的分泌時間來看,在晚上12時至早上6時之間睡覺是最好的。若要削減睡眠,最少都要有「4個半小時睡眠」,時間在半夜1時,到清晨5時半起床,到了周末就要彌補平日睡眠不足。

故此,就算你怎樣忙碌,也要犧牲追看每日美股下半場的行情,畢竟健康要緊。

【有多少錢才快樂?有數得計】

常言道:「錢不是萬能」、「金錢買不到快樂」。不過,又有人經常說「無錢就萬萬不能」。究竟有多少錢才會快樂呢?200萬元還是兩億元?

外國專家就進行研究,上述答案當然是各有所需!有人擁有200萬元就心滿意足,有人連兩億元也覺得不夠用。因此,研究結果發現,金錢與快樂之間是有方程式的,就是:財富持久力=淨現金價值/年度開支(假設財富增長能與通脹一致)

怎樣理解上述方程式?舉例說,假如你擁有250萬元的投資或現金組合,每年你覺得能令自己開心的總花費是100萬元。那麼,你的「財富持久力」是2.5年,即現有財富僅夠你維持「開心花費」2.5年。

根據定義,你仍是相對貧窮的,因明顯地未能達到財務自由的境界,仍要面對自己不喜歡的事、工作等。

不過,有人僅擁有25萬元,而他本身已經有社會援助,覺得每年額外花費一萬元已經夠用,他的「財富持久力」就能達到25年。雖然財富不多,但是勝在花費少。

請不要輕看上述方程式,它帶來的啟示作用甚大。舉例說,根據方程式,你可以變動的是「淨現金價值」或「年度開支」,前者增大或後者縮小,就能令「財富持久力」變得更長久。另外,這個方程式亦印證,若果貪一時快樂而加大短期開支,最終只會影響財務自由的時間。

【7招助增財富持久力】

那麼,該如何變動方程式數值呢?撰寫了不少著名理財書籍的作者Jonathan Clements於其著作《Enrich Your Life in Just 77 Days》(在77天內豐富您的生活)中,列出了7件要做的事:

1. 努力儲錢

2. 保持最低債務

3. 確保免受重大金融威脅

4. 時刻準備好面對失業

5. 壓低投資成本

6. 減少稅項,切勿嫌煩

7. 避免不必要的風險投資

上述7點雖然老生常談,但確實必須重視。